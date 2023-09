Sta per tramontare la logica dell’intermediazione? Il portale Odontoiatri.com prova ad anticipare una rivoluzione etica

Il concetto è chiaro a tutti: Se qualcuno di esterno, non coinvolto nel settore, vuole marginare su una prestazione medica, questa finirà per costare di più. Il sovrapprezzo finirà per ricadere sempre sul consumatore.

Possiamo accettare questo anche sulla salute? Il team di Odonotiatri.com risponde: No!

E si è dato da fare per cercare di arginare il problema, offrendo una soluzione ben strutturata e completamente libera di ingerenze di natura commerciale.

Questo portale avvicina pazienti e odontoiatri con lo scopo di lasciare l’ambito medico al di fuori del dogma del profitto indebito.

Nel rapporto diretto tra medico e paziente si cela la soluzione ai problemi di salute e alla ricerca di cure praticabili. Oggi gli stessi dentisti stanno subendo l’innalzamento dei costi delle materie, ma ancora cercano di contenere gli aumenti ai pazienti che per loro ammissione, li porterebbe a perdere una parte dei clienti, non potendo questi far fronte ai costi già alti delle cure ortodontiche.

Se passasse il criterio che il più “furbo” o “veloce” nell’intercettare un mercato, abbia il diritto di sovrapporsi in fase di fatturazione anche sulle spese mediche, ci troveremo presto con un aumento dei costi superiore al 20/30% a scapito della possibilità di accedervi da parte del pubblico.

Opporsi alla mercificazione delle prestazioni mediche è lo scopo primario del team che ha creato il portale Odontoiatri.com. Una directory libera con la mappa e i contatti di più di 35 mila dentisti italiani in modo che chiunque possa cercare e contattare il professionista più comodo.

Sul portale, poi, ai soli dentisti, viene offerto un sistema di comunicazione professionale con e-mail di grande capienza e totalmente protette attestate sul dominio odontoiatri.com , affinché il livello di comunicazione sia riconoscibile e svicolato dalle free e-mail che sanno di tutto tranne che di professionalità.