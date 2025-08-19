Tagliolini Zucchini e Speck: Tradizione e Creatività di Angelo Pietro Riccio

Una ricetta che celebra il gusto autentico e la stagionalità, trasformando ingredienti semplici in un’esperienza gastronomica dal sapore intenso e avvolgente.

Una Ricetta che Racconta l’Italia

I tagliolini, preparati con maestria, si uniscono a zucchine fresche saltate e a listarelle di speck dal carattere deciso. Ogni boccone regala il perfetto equilibrio tra la delicatezza degli ortaggi e la nota affumicata della carne: una sinfonia di profumi e sapori, impreziosita da un filo d’olio e pepe macinato fresco, ideale per ogni occasione.

La Filosofia del Cuoco

Angelo Pietro Riccio porta in cucina l’esperienza maturata negli anni tra laboratori artigianali, gastronomie e ristoranti a Torino. La sua filosofia si basa sulla valorizzazione dei prodotti di stagione e sull’attenzione per ogni dettaglio del processo creativo, dal rispetto delle tecniche tradizionali alla ricerca costante della qualità. Questo si riflette nella cura con cui ogni piatto viene concepito, dalla pasta fatta in casa ai condimenti, senza tralasciare pane e dolci artigianali.

Esperienza e Professionalità

Dal 2019, Riccio è Head Chef presso la Panetteria Pasticceria di Barbesino Paola a Torino, dove guida una squadra di otto cuochi. Riconosciuto per la sua abilità nel coniugare innovazione e radici gastronomiche, coordina ogni aspetto della cucina e collabora attivamente allo sviluppo di nuovi menù, garantendo sempre elevati standard di sicurezza e servizio. La sua esperienza spazia dalla cucina tradizionale italiana alla panificazione, fino alla pasticceria, rendendo ogni creazione unica e fedele alla vera arte culinaria italiana.

L’Eccellenza in Tavola

Grazie al talento e alla passione di Angelo Pietro Riccio, i Tagliolini Zucchini e Speck si trasformano in un piatto che racconta una storia genuina fatta di rispetto per la materia prima, passione per il mestiere e desiderio di sorprendere il palato. Un invito a lasciarsi conquistare dalla semplicità e dalla bontà della cucina italiana interpretata con maestria.

