Trading Sicuro in Italia: Broker CONSOB e Segnali Forex Gratis

Trading Online in Italia: Come Proteggersi dalle Truffe e Sfruttare Strumenti Gratuiti per Iniziare in Sicurezza

Il boom del trading online in Italia sembra non conoscere limiti: basta collegarsi al web per venire travolti da siti, video, libri, consigli e guru di ogni tipo.

Attenzione però: l’attività del trading online, oltre ad essere molto pericolosa e a portare velocemente molti trader a perdere il loro capitale, richiede anche molto studio, preparazione, attenzione e attitudine. In questo articolo cercheremo di darvi alcune notizie per indirizzarvi verso un trading sicuro e consapevole.

Il Boom del trading online e i suoi rischi

Le mode cambiano nel tempo: negli ultimi anni il trading online si è talmente sviluppato da non poter più nemmeno essere definito una moda, ma una speranza per tanti di guadagni facili nel tempo. In fondo cosa ci vuole? Basta uno smartphone, una connessione a internet e in pochi clic si può iniziare a comprare e vendere azioni, criptovalute o forex.

E poi il web pullula di guru su YouTube o TikTok che promettono guadagni strabilianti in pochissimi passaggi, magari dedicando qualche minuto nel tempo libero.

Purtroppo le cose non stanno affatto così e, senza un’adeguata preparazione ed esperienza, il rischio di andare incontro a perdite totali del proprio capitale investito è praticamente una certezza, specialmente se il neofita si lancia in operazioni a leva senza conoscerne a fondo il pericolo. E considerate che, pur in presenza della formazione e delle capacità necessarie, il mercato è volatile, imprevedibile e spesso influenzato da fattori esterni che sfuggono al controllo di chiunque.

Qualunque sia il percorso che sceglierete di seguire, vi consigliamo tanto studio, tanta pratica e l’utilizzo per diverso tempo delle versioni demo che i principali broker mettono a disposizione.

Perché è importante scegliere solo broker autorizzati dalla CONSOB

E, come se non bastasse, al pericolo di andare incontro a perdite quasi certe in mancanza di studio e di preparazione si aggiunge quello di finire nelle mani di broker senza scrupoli, privi di trasparenza, con commissioni decisamente fuori mercato, quando non delle vere e proprie truffe finanziarie organizzate ad hoc.

Per questo che la prima regola da memorizzare è quella di seguire solo i migliori Consob broker autorizzati da un sito affidabile, dove potete trovare le migliori piattaforme presenti sul mercato, tutte regolarmente autorizzate dalla Consob, l’ente che in Italia vigila sui mercati finanziari: se un broker ha la sua autorizzazione, significa che rispetta certe regole, è trasparente e offre tutela ai propri clienti. Nei fatti, potete stare sicuri che non si tratta di un sito improvvisato che può sparire domani con i vostri soldi.

Trader anche esperti che nel passato non hanno rispettato questa semplice regola di buon senso sono andati incontro a esperienze molto spiacevoli.

Perché evitare broker non regolamentati

Abbiamo appena visto che la scelta del broker è il punto di partenza per non andare incontro da subito a spiacevoli esperienze nel trading online. Affidarsi a un broker non regolamentato è un rischio enorme, anche se a volte può sembrare allettante sotto diversi punti di vista: piattaforma moderna, bonus allettanti, promesse di guadagni rapidi.

Un broker non regolamentato non deve fornire garanzie nè rispondere ad alcuna autorità, può applicare politiche commissionali fuori mercato, lucrare in modo indecente sugli spread, applicare regolamentazioni non lecite e, nei casi estremi, chiudere i conti e dileguarsi con i soldi degli investitori.

Direi che ci sono già abbastanza motivi per rivolgersi a un broker autorizzato senza altri indugi.

Strumenti operativi gratuiti: i segnali Forex per principianti

Se davvero vi state avvicinando al mondo del Forex, probabilmente avete già sentito parlare dei segnali di trading. Per chi è alle prime armi, ma anche per i trader esperti, i segnali Forex possono essere uno strumento utile per orientarsi senza dover analizzare tutto da solo.

Non puoi pensare di avere successo nel trading se non ti affidi ai segnali forex gratis di DailyForex, in pratica i segnali che ti dicono quando entrare o uscire da una posizione, su quale coppia di valute e a che prezzo.

Esistono anche dei servizi di segnali Forex a pagamento, ma se seguite quelli dei broker che vi abbiamo indicato avrete materiale più che sufficiente per definire la vostra tecnica di trading vincente.

Ovviamente i segnali di trading non sono l’unico parametro da prendere in considerazione e da soli non possono fare molto, se non si è acquisita una tecnica di trading valida e non si è costruito un modello testato all'interno del quale muoversi. Ancora una volta possiamo solo dare un consiglio: studiate, costruite un modello di trading, testatelo e modificatelo nel tempo. Facile vero?

Conclusione: Sicurezza + Strumenti = partenza intelligente

Per chi inizia possiamo solo raccomandare massimo impegno, studio e attenzione. Come sempre partire in modo intelligente non è un’opzione, è un obbligo se si vogliono raggiungere dei risultati soddisfacenti, specialmente in un settore complicato come quello del trading online.

La sicurezza di affidarsi ad un broker affidabile e l’utilizzo dei segnali di forex corretti rappresentano un mix di scelte non sufficiente, ma necessario se volete rimanere sui mercati ottenendo dei guadagni dalla vostra operatività.



















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.