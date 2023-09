Al via la seconda edizione di Gru Kids Festival: quattro fine settimana dedicati alla creatività

Un'atmosfera festosa e attenta, tantissima partecipazione e entusiasmo contagioso: questo il clima del primo finesettimana della seconda edizione di Gru Kids Festival, la manifestazione che attraverso incontro, laboratori, workshop fa incontrare i più piccoli con la loro creatività.

Dopo aver esplorato il mondo dei videogame quello di sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre sarà invece un fine settimana dedicato all’AMBIENTE, un modo per riflettere, giocando e divertendosi, su una grande tematica che con urgenza richiede un coinvolgimento sempre più attivo e rispettoso da parte dei più giovani. Alle 15 la Scuola Internazionale di Comics, con Sara Mancuso, proporrà ai bambini dai 7 ai 10 anni un laboratorio artistico per creare un pop-up su diversi habitat naturali, con materiale riutilizzabile e riciclabile si darà vita a creazioni originali e uniche. Alle 16.30 Restarters Torino e Soluzioni InformEtiche - organizzazioni impegnate nel contrastare l'obsolescenza programmata e la cultura dello scarto, incoraggiando la riparazione e il prolungamento della vita utile dei dispositivi elettronici – proporranno il laboratorio manuale “Cosa c’è nel tuo smartphone”. I ragazzi dai 10 ai 13 anni smonteranno e rimonteranno dei telefoni cellulari, imparando quali sono i componenti, da dove vengono i materiali "critici", che cosa vuol dire parlare di terre "rare" e perché riparare viene prima di riciclare. Questa avventura li renderà consapevoli del mondo che si nasconde dentro i loro dispositivi preferiti, e allo stesso tempo acquisteranno fiducia smontando personalmente uno smartphone, con il kit che verrà messo loro a disposizione. Alle 18 Carola Benedetto e Luciana Ciliento proporranno una presentazione-gioco legata al loro libro “I viaggi di Mia – alla scoperta dell’acqua” pubblicato per Tre60/Tea. Attraverso quiz divertenti e storie del regno animale, le autrici porteranno i bambini alla scoperta del pianeta e di ciò che serve per la sua salvaguardia.





Il terzo week end del Festival, sabato 7 e domenica 8 ottobre vedrà come protagonisti i MANGA E IL GIAPPONE con la Scuola Internazionale di Comics e con Martina Folena, La Cantastorie. Il pomeriggio si concluderà alle 18.15 con J-POP, uno dei principali editori di manga in Italia, che offrirà un interessante approfondimento su questo mondo affascinante della “Cultura Manga”, che richiama oltre 10 milioni di lettori in Italia.



La seconda edizione di Gru Kids Festival si concluderà sabato 14 e domenica 15 ottobre: “I MONDI E I VIAGGI” sarà il tema che accompagnerà i bambini per tutto il fine settimana. Si parte alle 15 con lo spettacolo animato di pupazzi con Caterina Paolinelli che vedrà protagonista la Pimpa, poi l'incontro con l’Associazione Feliz che proporrà un laboratorio per scoprire la tecnica del film d’animazione in stop motion. In contemporanea, i più piccoli potranno viaggiare con Lupo, il famoso personaggio nato dalla fantasia di Orianne Lallemand e Éléonore Thuillier, edito in Italia da Gribaudo.

Per tutta la durata di Gru Kids Festival tutti i più piccoli saranno i benvenuti: oltre all’area laboratori e incontri sarà predisposta una zona dove i genitori potranno intrattenere i propri bimbi con giochi, libri, matite, colori e tutto l’occorrente per trascorrere dei pomeriggi divertenti insieme.



Tutti i laboratori e gli incontri di Gru Kids Festival sono a ingresso gratuito e su prenotazione al Box info Le Gru o via mail all’indirizzo: boxinfo@legru.<wbr></wbr>it. Ogni laboratorio ha una fascia di età e una capienza specifica comunicate sul programma completo consultabile su www.legru.it