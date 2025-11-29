 / Eventi

Tff, conto alla rovescia per la chiusura del Festival. Oggi l'ultima stella della Mole e la Cerimonia di Premiazione

A ritirare il premio sarà Vincent Lindon. Alle 16 l'ultima proiezione con ospite. Evento di chiusura alle 17.30 al cinema Massimo 1

Il Festival si avvia verso la chiusura. Per scoprire i numeri ufficiali e i film premiati dell'ultimo Tff, però, bisognerà aspettare oggi pomeriggio, quando ci sarà la cerimonia di chiusura con le assegnazioni ufficiali dei premi.

Non sarà però questo l'unico evento odierno del festival: alle 12.30, infatti, verrà assegnata l'ultima Stella della Mole, he finirà nelle mani di Vincent Lindon.

12.30
RAI – Museo Radio e TV
Stella della Mole a Vincent Lindon

16.00
Massimo 3
Road to perdition
(di Sam Mendes, US, 2002, DCP, 117’)
Presentazione con Claudia Catalli


17.30
Massimo 1
Cerimonia di Premiazione del 43esimo Torino Film Festival
 

Daniele Angi

