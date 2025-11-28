Radici Urbane inaugura il nuovo centro culturale a Torino

Torino accoglie un nuovo spazio dedicato alla cultura e alla creatività: sabato 29 novembre, dalle 14 alle 18, Radici Urbane apre le porte del suo nuovo centro culturale in via Avondo 20.

L’inaugurazione sarà un vero e proprio viaggio tra arte, musica, poesia e tecnologia, pensato per coinvolgere cittadini di tutte le età. Tra le attività in programma: laboratorio di poesia, mostra fotografica di Gianni Oliva, musica d’insieme, angolo dei sogni, vintage corner, retrogaming e esperienze immersive in realtà virtuale.

“Un luogo aperto e libero, nato per la comunità e per stimolare la partecipazione di tutti”, spiegano gli organizzatori. L’iniziativa vuole diventare un punto di riferimento per chi cerca un ambiente creativo e inclusivo, dove sperimentare, confrontarsi e condividere passioni artistiche e culturali.