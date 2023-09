Unioni regionali e Camere di Commercio dell’AlpMed eleggono presidente Dario Gallina

Questa mattina, a Nizza, si è tenuta l’Assemblea Generale dell’associazione delle Unioni regionali e delle Camere di commercio dell’AlpMed (Liguria, Piemonte, Provence Alpes Côte d’Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, Valle d’Aosta, Corsica e Sardegna).

L’incontro non solo ha rappresentato l’occasione per fare un bilancio e riflettere sugli ultimi due anni di presidenza della Camera di commercio regionale del PACA, ma ha segnato anche il passaggio della presidenza a Unioncamere Piemonte, nella figura di Dario Gallina, vice presidente di Unioncamere Piemonte e presidente della Camera di commercio di Torino.

Nel corso dell’Assemblea generale è stata tracciata una roadmap per delineare il futuro dell’Associazione Alpmed per i prossimi due anni.

Tra le principali iniziative, c’è l’intenzione di partecipare al “Parlamento Europeo delle Imprese” (EPE), evento di portata europea che si terrà il 14 novembre 2023. In occasione del 30° anniversario del mercato unico, più di 705 imprenditori delle 27 camere europee avranno l’opportunità di diventare “membri” del Parlamento europeo per un giorno. Durante questa giornata, discuteranno e voteranno su temi chiave dell’attuale dibattito politico, tra cui l’energia, lo sviluppo delle competenze e il commercio internazionale.

La partecipazione dell’Associazione Alpmed a questo evento potrebbe permettere ai rappresentanti dell’industria e del commercio delle Camere di commercio coinvolte di prendere parte attivamente alla discussione e alla definizione delle linee politiche europee: un momento di collaborazione e di visione condivisa per contribuire a delineare il futuro dell’Associazione Alpmed e a rafforzarne il suo ruolo all’interno dell’Unione Europea.

“Questa nomina mi riempie di orgoglio - commenta Dario Gallina, neo presidente dell’AlpMed -. Ringrazio tutte le Camere di commercio per aver riposto la loro fiducia nel sistema camerale piemontese: ci metteremo subito al lavoro per tradurre in atto il nostro programma per il prossimo biennio. L’obiettivo dell’AlpMed è quello di creare uno spazio economico condiviso in grado di generare una reale opportunità di sviluppo per le imprese del territorio e per i suoi abitanti, in particolare per i giovani. Abbiamo l’ambizione di affermarci come un territorio capace di crescere e innovare attraverso progetti dall’alto valore aggiunto, anche a livello europeo, capaci di promuovere le eccellenze economiche, sociali e culturali del territorio, mettendo in comune esperienze e buone pratiche al fine di permettere una crescita complessiva delle imprese e dell’economia”.

Un altro tema strategico per l’Alpmed sono le infrastrutture, considerate una leva di sviluppo per l’Euroregione. L'associazione può svolgere in questo un ruolo strategico con le sue operazioni di lobbying per rispondere alle sfide che hanno implicazioni politiche. In questo momento è di cruciale importanza il problema dei grandi lavori al traforo del Monte Bianco, che ne causano la chiusura per diversi mesi, con un impatto molto negativo sull'economia locale.

L’AlpMed si propone di svolgere un'azione di lobbying nei confronti delle autorità politiche per difendere gli interessi economici dei territori coinvolti.

Nel programma dei prossimi due anni, figurano la partecipazione a eventi europei di rilievo per le imprese, la convocazione di un tavolo tecnico per la progettazione europea e gli incontri bilaterali tra i membri dell’associazione.