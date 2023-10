L’Italia delle Regioni, Cirio ricorda: “Il Piemonte terra di migranti, è forte perché ha unito culture”

Una passeggiata nel villaggio delle Regioni, luogo che riunirà nel cuore di Torino tutti i governatori del Paese, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il primo ministro Giorgia Meloni. Così Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, ha voluto dare il “via libera” a L’Italia delle Regioni.

“Oggi diamo il via a una tre giorni importanti per Torino, il Piemonte e le persone. Abbiamo cercato di stare in piazza, perché le persone potessero trascorrere un momento nelle “Regioni italiane”. Siamo nella piazza in cui è nata l’Italia. Siamo a pochi metri dal Parlamento Subalpino, che riapriremo martedì con la presidente Meloni e che ospiterà la conferenza Stato-Regioni. Questi sono i valori simbolici in cui crediamo” ha affermato il presidente della Regione. Cirio, ribadendo i valori piemontesi, ha citato anche Michele Ferrero per spiegare la sceltasi piazza Castello come fulcro dell’evento: “Diceva di coltivare valori per creare valori: i valori di questa piazza sono quelli del rispetto istituzionale”.

Questa sera intanto si svolgerà, presso l’auditorium della Rai, una serata all’insegna dell’identità delle regioni d’Italia. E Cirio ha voluto sottolineare la centralità del Piemonte nella geopolitica del Paese:” Oggi il Piemonte è forte perché ha unito più culture”. “Un terzo dei torinesi è nato in una regione del sud, siamo terra di migrazione. Persone che per esigenze lavorative hanno dovuto lasciare le loro terre, rendendo grazie questa. Il loro lavoro e impegno è stato prezioso” ha concluso il Governatore.