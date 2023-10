Gam e Ospedale Mauriziano insieme per il benessere dei genitori e degli operatori sanitari

L’Ospedale Mauriziano inaugura un percorso di collaborazione con la GAM di Torino per il ben-essere dei genitori e degli operatori sanitari, nell’ambito del programma di rete “Mille culle: nutrirsi di cultura”, promosso dalle Biblioteche civiche torinesi e dal CCW-Cultural Welfare Center, con l’obiettivo di coinvolgere il mondo della cultura, della sanità, del sociale e dell’educazione torinesi a favore delle Famiglie 0-2.

Da lunedì 2 ottobre, in occasione della Settimana mondiale dell’allattamento al seno, il Dipartimento Educazione GAM inaugura il progetto La vita. Dall’Origine: 12 appuntamenti che accompagneranno le famiglie dal periodo perinatale e nei primi mesi di vita. Il programma si svilupperà fino al mese di settembre 2024.

Nell’Area Education della GAM è stata allestita una selezione di opere fotografiche della Collezione permanente e della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT, proponendo un percorso che incoraggia i futuri genitori a vivere il museo come un luogo di relazioni, di benessere e di riflessione. Attraverso lo sguardo di grandi maestri della fotografia italiana - come Mario Giacomelli, Mimmo Jodice e Nino Migliori - i partecipanti potranno cogliere rimandi al proprio vissuto e, grazie alla relazione tra parole e immagini, connetterli a temi universali come il rapporto con la natura.

Nove gli incontri di accompagnamento alla nascita che si svolgono in museo, durante i quali si presentano ai neogenitori le opportunità di relazione e ben-essere offerte dalla lettura condivisa in famiglia secondo il programma Nati per Leggere. Inoltre il Passaporto culturale che dà il libero accesso a oltre 40 musei della rete Abbonamento Musei durante il primo anno di vita del bambin* favorisce i benefici dell’esperienza museale.

Dopo la nascita, le famiglie saranno nuovamente invitate alla GAM per vivere una nuova esperienza insieme ai piccol*: un passo importante per costruire un percorso di amore e di attenzione alla meraviglia della vita che inizia con la gestazione.

Per info: https://www.gamtorino.it/it/