Estate di 'lavori in corso' in Circoscrizione 7 tra sfalcio erba, riasfaltature e installazione di nuovi cestini

Estate di 'lavori in corso' in Circoscrizione 7 tra sfalcio erba e riasfaltature

Oltre al caldo, ai temporali e alle zanzare, sul territorio della Circoscrizione 7 di Torino l'estate 2024 ha portato con se anche diversi lavori pubblici.

Sfalcio erba

Gli interventi sono stati realizzati in diversi quartieri: dalla Collina a Valdocco, passando per Aurora, Vanchiglia e Vanchiglietta. Uno dei più importanti ha riguardato lo sfalcio dell'erba sulle arterie collinari come strada Superga, strada Cartman, strada Mongreno e strada Val San Martino Superiore.

Riasfaltature

Un secondo, importante ambito ha riguardato la riasfaltatura delle vie di pianura e più precisamente corso Vercelli, corso Emilia (Aurora), via Maria Ausiliatrice, via Salerno (Valdocco) e il ponte Fontanesi (Vanchiglietta).

Altri interventi

A corollario dei lavori principali, sono stati realizzati altri significativi interventi di “restyling” come l'installazione di nuovi cestini con copertura “anti-corvo” e nuovi elementi di arredo urbano tra cui transenne e archetti portabici.