Una domenica al Mau: nuovo appuntamento alla scoperta del Museo di Arte Urbana

Il 24 agosto torna "Una Domenica al MAU", l'iniziativa che invita cittadini e turisti a scoprire il Museo di Arte Urbana di Torino.

Ogni quarta domenica del mese, fino al 28 dicembre, è possibile partecipare a tour guidati alla scoperta dei murales del MAU, situati nel quartiere Borgo Vecchio Campidoglio.

Organizzata in collaborazione con CulturalWay, la visita guidata si snoda tra le caratteristiche vie del borgo, alla scoperta di murales che hanno trasformato facciate, saracinesche e pareti in vere e proprie tele urbane.

Il percorso attraversa le strade del quartiere e permette di scoprire oltre 200 opere realizzate da più di 100 artisti, tra cui giovani emergenti e artisti consolidati.

La visita inizia alle ore 15:30 con ritrovo presso la Chiesa di Sant'Alfonso, in Via Netro 3. Il tour ha una durata di circa un'ora e mezza. Il costo è di 7€ per i possessori di Abbonamento Musei, 13€ per chi non possiede la tessera, e 3€ per bambini dai 6 ai 16 anni.