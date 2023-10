Protezione Civile, il ministro Musumeci a Torino: “Superiamo l’approccio emergenziale, serve piano di prevenzione”

Superare l’approccio della gestione dell’emergenza, per programmare la prevenzione. E’ questo il messaggio che Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del Mare ha rivolto ai partecipanti del tavolo per la “difesa del territorio”, durante L’Italia delle Regioni.

In un confronto su temi come la Protezione Civile, la difesa del suolo, i cambiamenti climatici che coinvolgono siccità e agricoltura, Musumeci ha ribadito il suo concetto di Protezione Civile. Una Protezione Civile che è sempre più protagonista, in diversi contesti e situazioni: “Dobbiamo superare l’approccio emergenziale: se pensiamo solo a intervenire quando il danno è fatto e nessuno pensa a come prevenirlo, siamo persi. Serve continuare nella gestione dell’emergenza, ma al tempo stesso predisporre un piano di prevenzione”.

“Il rischio va previsto e va mitigato nei suoi effetti: questo è il nuovo approccio che vogliamo dare alla Protezione Civile italiana” è la promessa del ministro Musumeci, prima di lasciare Torino.