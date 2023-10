Greco nel giorno di Meloni a Torino: "Spero venga a visitare il nostro Museo"

"Venga a trovarci"

"Come Meloni, costruiamo ponti tra le due sponde del Mediterraneo"

Con Greco c'è anche la presidente dell'Egizio, Evelina Christillin. "Quando vorrà e come vorrà - prosegue Greco - per noi sarebbe bellissimo far vedere quello che facciamo anche per costruire, come fa lei, un ponte tra la sponda Nord e la sponda Sud del Mediterraneo".