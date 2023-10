Chiuse per lavori la strada provinciale 214 “di Sauze d’Oulx” e la 72 di “Nomaglio”

Sp 214 “di Sauze d’Oulx” dal 4 al 31 ottobre 2023

Per lavori di rifacimento del manto stradale e del marciapiede lato sinistro di via San Giuseppe e rifacimentoin asfalto dei marciapiedi laterali di via Des Ambrois. lungo la Sp 214 “di Sauze d’Oulx” dal km 0+000 al km. 0+600 nel centro abitato del Comune di Oulx (TO) è istituita la chiusura al transito veicolare per tutti i veicoli, eccetto mezzi di soccorso, forze dell’ordine e addetti ai lavori, con deviazione del traffico stradale, dal 4 al 31 ottobre 2023

Sp 72 di “Nomaglio” dal 9 al 14 ottobre

Nel mese di settembre è avvenuto un distacco di materiale lapideo da un muretto a secco a sostegno di una proprietà privata presente a monte della Sp 72 di “Nomaglio” al km 2+450, che ha interessato parzialmente la piattaforma stradale sottostante. Il materiale in via d’urgenza è stato rimosso dal personale della Città metropolitana di Torino e sono stati posizionati dei new jersey in calcestruzzo per contenere eventuali ed ulteriori cadute di materiale. Per la messa in sicurezza del versante da parte della proprietà del fondo ora sarà istituito un divieto di transito a tutti gli utenti, con la sola esclusione dei mezzi adibiti al servizio scuolabus ed ai mezzi di soccorso dal 9 al 14 ottobre 2023 con deviazione su percorsi alternativi