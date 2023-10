Nell’ambito degli accordi tra Città di Ivrea e Film Commission Torino Piemonte, sabato 7 ottobre la piscina comunale rimarrà chiusa al pubblico per l’intera giornata per consentire le riprese del film “L’ORIGINE DEL MONDO”, diretto da Rossella Inglese, che verranno effettuate da Master Five Cinematografica s.r.l.