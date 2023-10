Parlare di medicina con ironia per sconfiggere le fake news: le vignette di Ugolize (ex Legolize) a Torino per SaluTO [VIDEO]

Fanno vignette con gli omini Lego e, fino a cinque giorni fa, erano conosciuti come 'Legolize' . Hanno 1,2 milioni di follower su Instagram e 366 mila su TikTok, dal 1° settembre hanno modificato il loro stile rendendo i loro personaggi 'meno Lego', più paffuti e più digitali (anche se il viso è sempre quello). Dal 28 settembre il progetto di Pietro Alcaro, Mattia Marangon e Samuele Rovituso - i tre fondatori - si chiama ' Ugolize ' ma non ha cambiato il suo scopo: far sorridere gli utenti con battute, freddure e giochi di parole.

La loro ironia sarà tra i protagonisti al prossimo SaluTO, la manifestazione di medicina e benessere che avrà luogo il 14 e 15 ottobre al Mercato Centrale di Torino, dove docenti dell'Università e del Politecnico affronteranno i temi dell'informazione sanitaria e scientifica con particolare attenzione al tema delle fake news.

Gli Ugolize hanno per l'occasione preparatoche coniugano l'ironia agli argomenti di SaluTO e saranno i moderatori, insieme al coordinatore scientifico della manifestazione Ezio Ghigo, dell'incontro delle 15:30 di sabato dal titolo ''.

Durante la presentazione di SaluTO, Pietro Alcaro ha raccontato la loro partecipazione al progetto: "Siamo qui per far capire a tutti come con l'utilizzo dell'ironia si possa sensibilizzare il pubblico su tematiche importanti come possono essere quelle della salute".