SaluTO contro le fake news: il 14 e 15 ottobre torna la manifestazione su medicina e benessere con Ugolize, Chef Kumalè e un contest fotografico

SaluTO dichiara guerra alle fake news in ambito medico e scientifico. Il 14 e 15 ottobre avrà luogo presso il Mercato Centrale la quinta edizione della manifestazione che tratterà proprio i temi della corretta informazione nell'ambito della salute. Dalle ore 9:30 di sabato fino alle 19 della domenica saranno tenute quattro conferenze e quattro incontri tenuti e moderati da professori dell'Università di Torino e dal Politecnico, esperti di salute e benessere dai quali qualsiasi cittadino potrà liberamente avere risposte.

In particolare si parlerà di cardiologia, dei cinque sensi, di sviluppo dei bambini, di tumori dell'intestino, di osteoporosi, il tutto con un'attenzione particolare alla divulgazione e alla cattiva informazione. Sabato alle 15:30 è in programma l'evento più 'pop' della manifestazione: 'Comunicare la salute sui social media - Spot the fake', dove saranno premiati i vincitori del contest fotografico #immaginedellasalute. Organizzato dall'associazione Sàpere aude, il contest è aperto a tutti e permettere di vincere buoni pasto al Mercato Centrale ed esperienze al Múses, l'accademia europea delle essenze. A moderare l'evento ci saranno i creatori del progetto social 'Ugolize' (ex Legolize), che per l'occasione hanno creato cinque vignette per coniugare ironia e salute.Domenica alle 15:30, invece, sarà ospite Chef Kumalè che terrà un incontro sulla cucina salutare, per poi curare un break a metà pomeriggio e la portata finale che chiuderà l'edizione 2023 di SaluTO, alle ore 19.