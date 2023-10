Peraria al fianco dei cuneesi Garelli, Rivero e Cucchietti nella sfida a scopo benefico "Santiago con in vento in faccia"

Peraria al fianco dei cuneesi nella sfida benefica "Santiago con in vento in faccia"

Determinazione, professionalità, solidarietà e inclusione. Questi sono i principi che animano il trio di ciclisti cuneesi, composto da Claudio Garelli, Davide Rivero e Luca Cucchietti, che lunedì 2 ottobre è partito, pedalando insieme, per percorrere circa 800 Km con 15.000m di dislivello lungo il percorso francese del Cammino di Santiago, in maniera ecologica e sostenibile: handbike per Luca Cucchietti e gravel per Claudio Garelli e Davide Rivero. La finalità è quella di raccogliere i circa 10.000 euro necessari all’acquisto di una bicicletta a pedalata assistita ad uso di anziani, disabili, ipovedenti e che, grazie al Comune di Cuneo, sarà a disposizione della collettività.

PERARIA, azienda nota in ambito internazionale per la sua esperienza nella produzione di gonfiabili e allestimenti fieristici, profondamente legata al territorio e attenta ai suoi bisogni, ha deciso di supportare “Santiago con il vento in faccia” per sensibilizzare gli amanti delle due ruote, e non solo, sul problema della disabilità con la speranza che l’obiettivo sia raggiunto e superato.