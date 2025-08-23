 / S. Paolo / Cit Turin

Panchine e cestini ma anche spazzatura e erba alta: quasi completato il nuovo giardino di via Marsigli [FOTO]

Lo spazio verde nel quartiere di Pozzo Strada sembra ben curato ma già si registra qualche problema

La nuova area verde di via Marsigli va verso l'apertura. Ma con qualche problema. Il giardino in zona Pozzo Strada è infatti quasi concluso: sono state posizionate panchine, cestini, realizzata una camminata e piantati nuovi alberi su via Marsigli, di fronte al recente condominio completato nel 2022. Tra via Bardonecchia, corso Peschiera e via Giovanni Fattori è ancora chiuso il nuovo giardino pubblico, ma anche qui sono già visibili i giovani alberi e le panchine.

Problemi di pulizia

Rastrelliere per biciclette sono già piantate e utilizzate dal lato di via Medardo Rosso, dove c'è un piccolo ingresso al giardino. Ma se la nuova area verde non è ancora stata inaugurata, già alcuni residenti lamentano qualche problema di pulizia. Nonostante la cura generale della zona, i cestini su via Marsigli sono spesso stracolmi di spazzatura, frutto evidentemente di qualche serata passata a bere sulle nuove panchine.

Immondizia a terra

L'immondizia non si limita ai cestini ma viene lasciata anche a terra, nell'erba alta non ancora tagliata, e con le altre temperature provoca un odore molto sgradevole. Una delle panchine, inoltre, è stata già ricoperta di scritte con la bomboletta, così come i muri interni al giardino, in teoria non ancora accessibili.

I residenti inoltre segnalano i lampioni spenti su via Marsigli, che contribuiscono al degrado serale. Per il resto l'area sembra comunque curata e ordinata: è da vedere se i problemi perdureranno anche quando i lavori saranno completati e il giardino sarà aperto alla cittadinanza.

Francesco Capuano

