Panchine e cestini ma anche spazzatura e erba alta: quasi completato il nuovo giardino di via Marsigli [FOTO]

La nuova area verde di via Marsigli va verso l'apertura. Ma con qualche problema. Il giardino in zona Pozzo Strada è infatti quasi concluso: sono state posizionate panchine, cestini, realizzata una camminata e piantati nuovi alberi su via Marsigli, di fronte al recente condominio completato nel 2022. Tra via Bardonecchia, corso Peschiera e via Giovanni Fattori è ancora chiuso il nuovo giardino pubblico, ma anche qui sono già visibili i giovani alberi e le panchine.

Problemi di pulizia

Rastrelliere per biciclette sono già piantate e utilizzate dal lato di via Medardo Rosso, dove c'è un piccolo ingresso al giardino. Ma se la nuova area verde non è ancora stata inaugurata, già alcuni residenti lamentano qualche problema di pulizia. Nonostante la cura generale della zona, i cestini su via Marsigli sono spesso stracolmi di spazzatura, frutto evidentemente di qualche serata passata a bere sulle nuove panchine.

Immondizia a terra

L'immondizia non si limita ai cestini ma viene lasciata anche a terra, nell'erba alta non ancora tagliata, e con le altre temperature provoca un odore molto sgradevole. Una delle panchine, inoltre, è stata già ricoperta di scritte con la bomboletta, così come i muri interni al giardino, in teoria non ancora accessibili.

I residenti inoltre segnalano i lampioni spenti su via Marsigli, che contribuiscono al degrado serale. Per il resto l'area sembra comunque curata e ordinata: è da vedere se i problemi perdureranno anche quando i lavori saranno completati e il giardino sarà aperto alla cittadinanza.