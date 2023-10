Il nuovo Prefetto di Torino: "Entro due settimane libereremo via Traves dai migranti"

Entro due settimane l'hub per migranti di via Traves verrà liberato. A confermare ufficialmente quanto annunciato sabato dal sindaco Stefano Lo Russo è il nuovo Prefetto di Torino Donato Giovanni Cafagna, nel giorno di presentazione ufficiale alla stampa. Cafagna ha preso servizio ufficialmente in piazza Castello lunedì.

Liberata in due settimane

"Stiamo lavorando - ha spiegato Cafagna - per liberare via Traves: si va verso la chiusura entro le due prossime settimane, con la possibilità di restituire al Comune la struttura per l'accoglienza dei clochard". "Al momento - ha aggiunto il Prefetto - in provincia di Torino ci sono 4.900 immigrati, in 328 Cas: a questi se ne aggiungono 150 nei sai". "In via Traves - ha precisato - da domani ci saranno 200 immigrati: nelle prossime due settimane la libereremo completamente, portandoli in altre strutture attraverso la rete cas".

Al momento no nuovi centri di accoglienza