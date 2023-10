Mercoledì a San Francesco al campo il funerale di Laura, la bimba uccisa dalla Freccia Tricolore

L’ultimo saluto a Laura Origliasso, la bimba di 5 anni vittima dell’incidente aereo di Caselle, si svolgerà mercoledì 11 ottobre alle ore 15. Il funerale avrà luogo presso la chiesa parrocchiale di San Francesco al Campo.

Alle esequie è prevista anche la partecipazione della mamma Veronica, ancora ricoverata in ospedale per interventi chirurgici legati alla ricostruzione della cute, a seguito delle ustioni riportate. Non è chiaro se la donna arriverà in chiesa in ambulanza, viste le delicate condizioni di salute.

Nell’incidente, avvenuto lo scorso 16 settembre, sono rimasti coinvolti anche il papà Paolo Origliasso e suo figlio, Andrea.

Proseguono intanto le indagini per capire cos’abbia provocato l’incidente alla Freccia Tricolore pilotata dal capitano Oscar Del Dò.