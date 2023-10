Da The Blessed Madonna a YOUniverse: Movement 2023 annuncia i primi nomi degli artisti ospiti

Tutto pronto per Movement Torino Music Festival che torna in città per la sua sedicesima edizione.



Dal 27 al 31 ottobre la rassegna indoor dedicata alla cultura e alle arti digitali approda nel capoluogo Piemontese con una ricca programmazione.

Annunciata la prima tranche di artisti attesi per cinque serate, dislocate tra Audiodrome Live Club, Officine Grandi Riparazioni e Centralino Club, che porteranno a Torino alcuni tra gli act più prestigiosi della scena clubbing internazionale: dal set della leggendaria dj e producer statunitense THE BLESSED MADONNA, reduce dall’incredibile successo del singolo “Mercy” (il brano più trasmesso dalle radio italiane) al giovane talento britannico MASSANO, e ancora gli act della portoghese BIIA, stella della techno europea, l'hybrid set del trio svedese WHO MADE WHO, collettivo che si è distinto per le performance coinvolgenti che uniscono voce ed elettronica, il set del tedesco HECTOR OAKS e la sua techno che rivisita in chiave contemporanea brani selezionati dalla storia della cultura rave e il duo italiano YOUniverse.

Dopo il successo di Kappa FuturFestival 2023, edizione dei record che ha portato a Torino oltre 100.000 appassionati di cultura clubbing provenienti da tutto il mondo, Movement Entertainment si prepara al suo storico appuntamento autunnale.

A seguire il programma con i primi nomi annunciati. Saranno svelati nei prossimi giorni gli artisti che completeranno la lineup di Movement:

27 ottobre: Club night | Avalon @Audiodrome w/ Massano

28 ottobre: Club Night | Over @Audiodrome w/ Biia

29 ottobre: Club Night | EarWax @ Centralino, TBA

31 ottobre: Night Show @OGR Torino w/ The Blessed Madonna / Who Made Who Hybrid (live) / Youniverse

31 ottobre: Club Night | Over @ Audiodrome w/ Hector Oaks