Petsfestival 2023: per la prima volta in Italia i Campionati Europei di Dog Dance

Più di cento cani di diversa razza e taglia sono attesi a CremonaFiere da tutta Europa per sfidarsi a ritmo di musica nell’ambito dell’European Open Championship Dog Dancing FCI 2023, il campionato europeo di Dog Dance organizzato da FCI, ENCI, Gruppo Cinofilo Cremonese e CremonaFiere e in programma dal 12 al 15 ottobre e aperto al pubblico nelle giornate di sabato 14 e domenica 15. Un evento unico nel suo genere, divertente e coinvolgente, che arriva per la prima volta in Italia, proprio a Cremona, in occasione della decima edizione di Petsfestival, la manifestazione all-pet più grande d’Italia e per la quale c’è già grande attesa tra il pubblico.

La Dog Dance è uno sport cinofilo aperto a tutti i cani, il cui obiettivo è quello di insegnare al cane comportamenti controllati e collaborativi, in sintonia con il conduttore e da eseguire a tempo di musica. Due le categorie in cui si divide la disciplina, entrambe rappresentate agli europei di Cremona: il Freestyle, che prevede la creazione ed esecuzione libera e fantasiosa di una serie di figure e l’Heelwork To Music (HTM), disciplina più strutturata e soggetta a regole più rigide che richiede l’esecuzione di posizioni di condotta obbligate, il mantenimento di una distanza massima tra cane e padrone e un certo coordinamento nello svolgimento delle sequenze.

I campionati europei di Dog Dance si svolgeranno nel padiglione 1 di CremonaFiere, con arrivo delle squadre a partire dalla serata di mercoledì, allenamenti a porte chiuse nelle giornate di giovedì 12 e venerdì 13 ed esibizioni aperte al pubblico sabato 14 e domenica 15 ottobre in occasione di Petsfestival, dalle 10 alle 19. Tra gli highlight delle due giornate: premiazione delle prime 3 squadre classificate sabato 14 a partire dalle ore 16:00 e premiazioni finali dei vincitori domenica 15 ottobre dalle 11:30. La cerimonia di chiusura ufficiale è prevista per domenica 15 ottobre alle 12:30.