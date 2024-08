Stop alle auto in piazza Maria Ausiliatrice e davanti alla De Amicis: a Torino cantieri attivi in agosto

Reti di polietilene arancioni sulle transenne e intorno ai ponteggi, new jersey che impediscono l’accesso sotto cartelli che segnalano divieti e indicano direzioni e obblighi di svolta, poco più in là i materiali che serviranno per le lavorazioni, le pietre, i tubi. Impegnati nei lavori tra scavi, ruspe, escavatori e altri macchinari, gli operai.

Stop alle auto in piazza Maria Ausiliatrice

A Torino sono proseguiti anche in agosto i cantieri per il rifacimento del manto stradale, sostituzione dei binari e posa di condutture di acqua/gas. Tra questi i lavori in corso in piazza Maria Ausiliatrice che sarà pedonalizzata: la parte destra - dove sono previsti anche una serie di parcheggi riservati a disabili, carico e scarico merci, taxi e alle auto per le cerimonie religiose - rimarrà percorribile dai veicoli provenienti da corso Regina Margherita. Sul lato opposto troveranno posto panchine e cestini.

L’asfalto verrà rimosso: la nuova pavimentazione sarà realizzata in pietra di Luserna o granito per le lastre, porfido o sienite per i cubetti posati a disegno. Per consentire ai pedoni di entrare in sicurezza dentro la Basilica, in corrispondenza del monumento in bronzo dedicato a Don Bosco verrà realizzato un dosso lastricato. Ai due angoli della piazza saranno allargati i marciapiedi.

Nuovo sistema di raccolta pioggia

Si interverrà anche sul sistema di raccolta delle piogge per evitare che si possano verificare allagamenti nella parte più bassa, soprattutto in occasione di temporali di grandi intensità. Ai quattro angoli della parte centrale della piazza, attorno al monumento, verranno posizionati quattro nuovi punti luce.

Nella parte centrale, poi, verranno realizzate due grandi aiuole verdi e altre due in via Maria Ausiliatrice, in corrispondenza del dosso lastricato previsto davanti all’ingresso del Santuario.

Lavori alla De Amicis

Non meno importanti saranno i lavori che riguarderanno l’area davanti alla scuola primaria De Amicis di via Masserano, del giardino su corso Regina Margherita e di vicolo Grosso.

Su via Masserano è previsto l’ampliamento dell’area pedonale e la sostituzione della pavimentazione della via e dei marciapiedi lato corso Regina con calcestruzzo drenante e architettonico; l’inserimento di arredi e di aiuole fiorite; la realizzazione di una nuova rete di raccolta delle piogge e l’integrazione del sistema di illuminazione.

Nel giardino su corso Regina Margherita verranno inseriti una nuova altalena di tipo inclusivo, un tavolo da ping pong, nuovi arredi e panchine; verrà rifatta la pavimentazione antitrauma mentre i giochi esistenti, la cancellata e il parterre saranno oggetto di manutenzione. Anche vicolo Grosso sarà pedonalizzato: la pavimentazione in asfalto sarà integralmente sostituita con pietra naturale, mentre il marciapiede lato scuola e in accesso da via Maria Ausiliatrice verrà allargato.

Lavori ai binari su Porta Palazzo

Poche centinaia di metri più avanti si lavora anche a Porta Palazzo dove fino alla fine di agosto prosegue l’intervento per il rinnovo dei binari che nelle ultime tre estati ha visto ogni anno le imprese all’opera in piazza della Repubblica.