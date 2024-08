Ascensore rotto negli alloggi Atc a Torino, anziani e disabili bloccati in casa da giorni

A denunciare il disagio, nello stabile di via Pio VII n.25, ufficio H (disabilità) della Uilp Torino: "Riparatelo"

Versano in stato di degrado alcuni ascensori degli alloggi Atc a Torino. La denuncia arriva dall'ufficio H (disabilità) della Uilp Torino, che esprime forte preoccupazione per gli elevatori presenti nello stabile di via Pio VII n.25.

Ascensore fuori uso da sei giorni

"Da sei giorni - spiega il sindacato - gli inquilini non possono utilizzare l’ascensore, messo fuori uso a causa delle forti piogge dei giorni scorsi". "Tra i residenti - prosegue l'organizzazione sindacale - ci sono numerose persone con disabilità e anziani con gravi problemi deambulatori che non possono uscire di casa liberamente e in autonomia".

Da qui la richiesta dell'ufficio H Uilp Torino chiede al presidente di Atc Piemonte Emilio Bolla "di attivarsi per risolvere il problema".