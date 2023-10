"Qualcosa nel modo in cui sbadiglia": la figlia di Ambra e Renga presenta il suo primo libro a Torino

Doppia figlia d'arte - papà musicista e mamma attrice-showgirl - lei ha scelto la strada della letteratura. E sceglie Torino per presentare il suo primo romanzo. SI tratta di Jolanda Renga, figlia di Francesco (cantante ed ex voce dei Timoria) e Ambra Angiolini.Il libro di intitola "Qualcosa nel modo in cui sbadiglia e sarà presentato martedì 24 ottobre alle 18, presso la Feltrinelli di piazza Cln, alle 18. Il volume è stato pubblicato da Mondadori e Renga dialogherà con il giornalista e speaker radiofonico Devis Maidò.

“Qualcosa nel modo in cui sbadiglia” rappresenta l'esordio narrativo della giovane scrittrice e rappresenta il romanzo di una generazione, sovraesposta e fragile.

Jolanda Renga, 19 anni, neodiplomata, è molto attiva nel sociale. Tramite i suoi canali social condanna fenomeni come il body shaming, il bullismo e il cyberbullismo ed è ambasciatrice dell’associazione Fare x bene.