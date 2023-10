Torino, quattro giorni sotto i riflettori: da tutto il mondo per visitare aziende ed eccellenze locali

La Fondazione europea per la formazione ha sede a Villa Gualino

Dal 9 al 12 ottobre le eccellenze di Torino si preparano ad accogliere professionisti della ricerca, della formazione e delle politiche del lavoro provenienti da tutto il mondo, in occasione di due importanti eventi internazionali.

Lunedi 9 e martedì 10 ottobre ricercatori ed esperti di progetti innovativi digitali parteciperanno a "Skills ®evolution", evento organizzato dal network di esperti Skills Lab della Fondazione europea per la formazione (ETF). Mercoledì 11 e giovedì 12 ottobre esperti di formazione professionale e apprendimento scuola-lavoro si riuniranno durante il "Seminario per i paesi partner dell’Alleanza europea per gli apprendistati”(EAfA), organizzato da sempre da ETF in collaborazione con la Commissione europea.

Durante entrambi gli eventi, gli oltre 200 partecipanti provenienti da più di 40 paesi avranno l'opportunità unica di esplorare le eccellenze locali di Torino attraverso visite a importanti aziende e istituzioni, scoprendo le iniziative di formazione e le innovazioni industriali che caratterizzano la città.

"Siamo entusiasti di ospitare questi importanti eventi a Torino, città che rappresenta un'eccellenza nell'ambito della formazione e dell'industria - dice la direttrice della Fondazione europea per la formazione, Pilvi Torsti -. Si tratta di un’occasione unica per i partecipanti di scoprire le innovazioni nel campo delle competenze digitali e dell'apprendimento, oltre a esplorare le sinergie tra istituti educativi e aziende. Siamo certi che questa settimana di visite a eccellenze locali contribuirà in modo significativo alla promozione dell'istruzione e della formazione di alta qualità".

Visite del 9 ottobre – Evento Skills ®evolution:

CIM4.0 Competence Center Nazionale: centro di riferimento italiano che offre supporto concreto alle imprese, soprattutto PMI, nell’ambito della manifattura additiva e della digitalizzazione dei processi produttivi. La visita fornirà un'opportunità unica per conoscere le competenze e le tecnologie necessarie a gestire la transizione digitale e green delle imprese e garantire uno sviluppo sostenibile.

Italdesign: azienda leader nella fornitura di servizi e di soluzioni all'avanguardia nel settore della mobilità e in molteplici settori industriali nel mercato globale. L'azienda offre un insieme organico e integrato di metodi, tecniche e strumenti per lo sviluppo di nuovi prodotti. I partecipanti avranno l'opportunità di scoprire l'innovazione come risposta quotidiana alla sfida posta dal cambiamento.

Comau: azienda leader nel campo dell'automazione industriale a livello globale. Attraverso la sua Academy, COMAU condivide conoscenze offrendo master, programmi di formazione, seminari e pubblicazioni a imprese, professionisti e giovani talenti. La visita rappresenterà un'occasione per esplorare il mondo dell'automazione avanzata.

Visite dell’11 ottobre – Seminario per i paesi partner dell’Alleanza europea per gli apprendistati:

Piazza dei Mestieri: Un'opportunità per scoprire un modello educativo innovativo e legato al territorio, che mette l’apprendimento sul lavoro al centro delle numerose opportunità di istruzione, formazione e lavoro che offre a favore di giovani e adulti.

Engim e Gerla: un connubio che crea valore e lavoro. Un’azienda di successo nel settore della ristorazione e pasticceria si affida all'esperienza quarantennale di un ente storico della formazione professionale in Piemonte per preparare, tramite l’apprendistato, il proprio staff del futuro.

Iveco Group - Politecnico di Torino Master: Un'occasione per conoscere da vicino il master di secondo livello in alto apprendistato nel settore dei trasporti, per una logistica carbon-free.

Entrambi gli eventi si terranno presso l’NH Collection Torino Santo Stefano Hotel (via Porta Palatina 19). Per accrediti stampa e partecipazione alle visite si prega di contattare l’ufficio stampa.