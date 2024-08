Torino saluta il 2024 con il concertone in piazza Castello: a Capodanno torna la musica classica

Appena passato Ferragosto, Torino si prepara già a festeggiare il Capodanno. Nelle scorse settimane il Comune ha pubblicato il bando per affidare tramite MEPA l’ideazione e l’organizzazione del concertone serale del 31 dicembre 2024.

Appuntamento in piazza Castello

L’appuntamento sarà come di consueto in piazza Castello, dove ci sarà musica dal vivo “della durata di almeno un’ora di un artista/band di fama nazionale e/o internazionale in grado di coinvolgere e attrarre un pubblico ampio e vario con particolare attenzione ai giovani”.

Il countdown

“L’artista/band principale – si legge sul sito del Comune - dovrà esibirsi nel momento culminante della serata e dovrà concluderla. Il programma della serata, che dovrà avere una durata complessiva di circa 2 ore e 30 minuti, potrà essere arricchito in precedenza con momenti di spettacolo di musica con band emergenti o locali, spettacoli di luci o altro intrattenimento, che non sia un dj set”.

Previsto come di consueto di countdown per salutare l’anno passato ed accogliere quello nuovo.

1° gennaio in musica classica

Ma i festeggiamenti non finiscono qui. Torna anche quest’anno il 1° gennaio il concerto di musica classica. Nel primo pomeriggio, sempre in piazza Castello, si potrà godere della musica sinfonica. Dopo il bicentenario del Museo Egizio, l’appuntamento musicale sarà dedicato alle celebrazioni per i 140 anni dell’atto di unificazione amministrativa della nazione con il coinvolgimento del Museo del Risorgimento e agli 80 anni della Liberazione, il cui coordinamento artistico, sarà in capo alla Fondazione per la Cultura Torino.

Il concerto avrà una durata di circa 1 ora. In questo caso il bando della Città non prevede quindi la presentazione di un progetto artistico, “ma solo la gestione tecnica del concerto e di tutte le attività connesse alla sicurezza per lo svolgimento dello spettacolo dal vivo”. Per presentare un’offerta ci sarà tempo fino alle 12 del 23 settembre: il Comune ha deciso di stanziare per i due eventi oltre 908mila euro.