Spaccio di droga: 39enne arrestato insieme al figlio della compagna in corso Principe Oddone

Arrestato dalla Polizia un cittadino marocchino di 39 anni e un italiano di 19 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.





Gli agenti dell’UPGeSP impegnati nel controllo del territorio in zona Corso Principe Oddone, hanno notato un’autovettura sospetta svoltare in via Ravenna; a bordo del mezzo, un’auto a noleggio, erano presenti un cittadino marocchino sulla quarantina e il figlio della sua compagna, di 19.





Considerato l’atteggiamento dei due, gli operatori li hanno sottoposti a un accurato controllo, rinvenendo all’interno del marsupio del diciannovenne due panetti di hashish del peso di 180 grammi circa, oltre a un bilancino di precisione, e addosso al trentanovenne, nascosti negli slip, altri due pezzi della medesima sostanza, per circa 60 grammi.



Mentre venivano portati in Questura, il cittadino marocchino tentato la fuga, aggredendo con dei calci uno dei poliziotti e procurandogli lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.





Entrambi sono stati arrestati per tale reato, il solo trentanovenne anche per violenza, resistenza, lesioni a Pubblico Ufficiale.