La Reale Mutua inciampa a Rieti: per Torino la prima trasferta regala una sconfitta contro la Real Sebastiani

Una Reale Mutua Torino rimaneggiata nel reparto esterni, senza l'infortunato Matteo Schina e con Luca Vencato a mezzo servizio, esce sconfitta dal PalaSojourner di Rieti contro la Real Sebastiani. Il risultato finale è di 91-84 per la squadra di casa. Torino avrà comunque l'opportunità di riscattarsi già questo mercoledì, con il turno infrasettimanale che vedrà i gialloblù impegnati in Sicilia contro la Fortitudo Agrigento.

Coach Ciani decide di partire con Kennedy, De Vico, Ghirlanda, Thomas e Cusin. Coach Rossi risponde con Johnson, Nobile, Sarto, Raucci e Hogue.

Torino subisce una buona partenza dei padroni di casa che si portano subito sull'8-2, guidati da Jazz Johnson. Kennedy risponde dalla lunga distanza e poi trova Marco Cusin per il layup dell'8-7, ma Rieti affonda un altro colpo alla Reale Mutua con un parziale di 13-5 che costringe coach Ciani a chiamare timeout sul 21-12 dopo poco più di 5 minuti di gioco. Al rientro in campo i gialloblù reagiscono con le triple di De Vico e Pepe che chiudono il primo quarto sul -3: 28-25.

In avvio di secondo quarto Torino trova punti da Federico Poser ma dall'altra parte Johnson continua a colpire dall'arco e Rieti trova il massimo vantaggio sul +11 (43-32). Spazio al giovane gialloblù Fea che risponde presente con 5 punti, ma Sarto segna da tre e poi Raucci in lunetta spinge Torino sul -15. Kennedy dalla media distanza usa il tabellone per chiudere la prima metà di gara sul 51-38.

Al rientro dagli spogliatoi Torino prova a ricucire lo svantaggio ma Raucci e il solito Johnson respingono ogni tentativo di rimonta: dopo 5 minuti la Reale Mutua si trova sul -16 (massimo svantaggio). Cusin segna dalla media e Vencato trova Poser per un layup sotto canestro, ma la Reale Mutua continua ad avere difficoltà a contenere l'attacco dei padroni di casa. Il terzo quarto si chiude sul 69-57 per la squadra reatina.

Torino cade nuovamente sul -15 dopo un canestro di Hogue nei primi minuti del quarto quarto. Poser risponde per provare a tenere i gialloblù in partita ma dall'altra parte il centro ex Trento impedisce alla Reale Mutua di portare l'inerzia del match dalla propria parte. Quando mancano 4 minuti da giocare, la Reale Mutua riesce a trovare in Poser e Kennedy il motore per rientrare in partita, portandosi sul -7 e costringendo coach Rossi al timeout sul punteggio di 80-73. A meno di tre minuti dalla fine De Vico trova la bomba del -4 (80-76). Dall'altra parte la difesa gialloblù perde un rimbalzo fondamentale dopo uno 0/2 in lunetta di Hogue: un'ingenuità che costa caro alla Reale Mutua, che nell'extra-possesso subisce una tripla pesante di Spanghero che chiude di fatto i conti. Torino infatti non riesce più a rimontare negli ultimi secondi: il risultato finale è di 91-84.

Commento post partita di coach Franco Ciani: "Partita di grande intensità e fisicità. Per noi è stata una partita particolarmente complessa poiché eravamo senza Schina e con Vencato disponibile solo per un minutaggio limitato. Ha pesato molto per noi il parziale del secondo quarto. Meglio nella seconda metà di gara, in cui abbiamo giocato una buona pallacanestro e siamo andati vicini a ricucire, ma dobbiamo imparare a non subire questo tipo di parziali dai quali è molto difficile recuperare, specialmente in un campionato come questo dove il livello si è alzato ulteriormente".





REAL SEBASTIANI RIETI - REALE MUTUA TORINO 91-84 (28-25, 23-13, 18-19, 22-27)

Rieti: Sarto 10, Minestrini ne, Frattoni, Petrovic 4, Hogue 13, Ancellotti 3, Johnson 27, Raucci 10, Italiano 7, Nobile 8, Spanghero 9. Allenatore: Rossi.