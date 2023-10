Al via la seconda edizione di “Ismaele - Nuove strade, storie di navigazione” per aiutare le famiglie in difficoltà

L’associazione Palo Giallo di via Rivalta 48/B a Torino è lieta di presentare la seconda edizione di “Ismaele - Nuove strade, storie di navigazione”. L’evento si svolgerà il 14 ottobre alle ore 17 al teatro Cardinal Massaia di via Sospello 32.

L'associazione Palo Giallo è nota in città in quanto promuove progetti a sostegno di famiglie e persone, presenti sul territorio, che vivono in uno stato di difficoltà; tuttavia, non opera in un'ottica di assistenzialismo bensì di un accompagnamento dell'individuo verso una propria indipendenza economica e sociale.

“Ismaele” andò in scena la prima volta il 15 ottobre dello scorso anno e diede voce a dieci persone comuni, ma dalla biografia straordinaria; l'allora ricavato dei biglietti dello spettacolo fu impiegato per le attività di Palo Giallo e, a seguito di una grave emergenza, per l'acquisto di un biglietto aereo dal Sud America a Torino dando la possibilità a una mamma di assistere la propria figlia, mamma a sua volta, durante un importante e drammatico periodo della sua vita.

Per informazioni e prenotazioni, contattare il 3756112304, visitare il sito https://www.palogiallo.org/ismaele-2023 o seguire i canali social (Fb, IG) dell'associazione.