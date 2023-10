Investire nel sonno dei tuoi bambini: le ragioni per scegliere un materasso ergonomico

Dotare i più piccoli di un materasso ergonomico per bambini è una soluzione determinante. Non a caso, il giusto riposo è essenziale per la salute, la crescita e il benessere psicofisico, poiché è durante il sonno che il corpo e il cervello si sviluppano, nonché il sistema immunitario si rafforza. Per garantire ai bambini la migliore qualità di sonno possibile, è importante fornire loro il materasso giusto.

Inoltre, un buon materasso fornisce il sostegno e il comfort necessari al loro corpo in crescita, favorendo il corretto allineamento della colonna vertebrale e riducendo il rischio di sviluppare dolori e disturbi futuri. Pertanto, i migliori materassi ergonomici per i bambini vantano il giusto bilanciamento di consistenza, e una resistenza nel tempo, anche quando vengono sottoposti a forti sollecitazioni.

Il concetto di ergonomia di un materasso

Un materasso inadeguato può avere diversi effetti negativi sul sonno e sulla salute generale del bambino. Per esempio, un materasso morbido fa sprofondare la colonna vertebrale del bambino, causando un cattivo allineamento e un potenziale successivo mal di schiena.

D'altro canto, un materasso troppo rigido può causare disagio e sonno agitato, il quale si traduce in mancanza di concentrazione e irritabilità durante il giorno. Inoltre, un materasso vecchio o usurato può contenere allergeni o acari della polvere , causa scatenante di allergie o problemi respiratori nei bambini sensibili.

In tale ottica rientra il concetto del materasso ergonomico. Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza del design ergonomico poiché si tratta di un prodotto progettato per fornire un supporto e un comfort ottimali nel promuovere una crescita e uno sviluppo sani. Durante l’infanzia, i bambini dedicano molte ore a dormire, perciò hanno bisogno di un materasso confortevole e di un sostegno che non crei punti di pressione.

In più, il materasso deve essere comodo da permettere al bambino di rilassarsi e addormentarsi facilmente, così da distribuire il peso in modo uniforme ed evitare la formazione dei già citati punti di pressione. Questo aspetto migliora la postura del bambino, previene i dolori o i disturbi e riduce il rischio di sviluppare problemi respiratori. Si tratta di fattori che non si possono sottovalutare.

Elenco di vantaggi di un materasso ergonomico per bambini

Un materasso ergonomico tiene conto delle esigenze specifiche dei corpi in crescita dei bambini, fornendo il giusto equilibrio tra rigidità e morbidezza utili a sostenere la loro colonna vertebrale e promuovere un corretto allineamento.

Difatti, un materasso ergonomico per bambini si contraddistingue per la sua implicita capacità di distribuire uniformemente il peso del corpo, così da armonizzare il peso nelle diverse parti del corpo e prevenire il disagio durante il sonno.

Inoltre, il materasso ergonomico per bambini incorpora materiali ipoallergenici e resistenti agli acari della polvere, offrendo un ambiente di sonno più salutare ed efficiente per i soggetti che soffrono di allergie o di problemi respiratori.

Ma soprattutto questa tipologia di materassi sono progettati per essere resistenti e duraturi, poiché tengono conto della natura vivace dei bambini e della loro tendenza a saltare sui letti o a giocare in modo violento. Pertanto, questi materassi vengono costruiti per resistere nel tempo e mantenere le loro proprietà di sostegno inalterate.

Materasso ergonomico per bambini: quale scegliere?

Tra i migliori dispositivi ergonomici per bambini figura il Materasso Switch®, in quanto si adatta e segue la crescita dei più piccoli. Grazie alle sette zone di portata differenziata, offre un sostegno adeguato a ciascuna fase di sviluppo, andando a rinforzare solo laddove serve.

Come ci riesce? Semplicemente andando a direzionare il dispositivo, ossia girandolo da un verso o dall’altro, nonché variando il lato. In questo modo, si ottengono quattro versioni differenti di materasso ergonomico, le quali vanno a coprire le fasce di età dalla fanciullezza all’adolescenza.