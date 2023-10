OpenSea presenta il suo Studio per semplificare il lancio di progetti NFT; Solana (SOL) e VC Spectra (SPCT) vedono un aumento dei prezzi

OpenSea semplifica il processo di creazione e distribuzione di NFT con questa nuova piattaforma. Solana (SOL) ottiene una partnership cruciale. Nel frattempo, VC Spectra (SPCT) registra un'impennata dei prezzi durante la prevendita.

Scopriamo perché Solana (SOL) e VC Spectra (SPCT) stanno subendo aumenti di prezzo in questo contesto.

Sintesi

OpenSea Studio semplifica la creazione di NFT.

Secondo gli esperti, Solana potrebbe raggiungere i 29,22 dollari entro la fine del 2023.

L'elevata domanda sta influenzando le impennate dei prezzi di VC Spectra (SPCT).

OpenSea Studio aiuterà i creatori a prendere il pieno controllo dei loro progetti NFT

Il 3 ottobre 2023, il mercato NFT OpenSea ha annunciato il lancio di un negozio unico, senza codice, che consente ai creatori di creare e gestire i loro progetti.

OpenSea Studio, come viene chiamato, consentirà ai creatori di creare e gestire i più bei NFT end-to-end, compresa l'impostazione delle fasi di allowlist, il caricamento di media e metadati e la creazione della pagina di drop. Permetterà inoltre di coniare un NFT nel proprio portafoglio e di crearlo sulla maggior parte delle blockchain compatibili con OpenSea. Gli acquirenti possono anche coniare NFT utilizzando una carta di credito o di debito.

Con il lancio di OpenSea Studio, il conio pigro sarà ora impossibile. In precedenza, il conio pigro consentiva ai creatori di creare oggetti fuori dalla catena finché non venivano venduti o trasferiti. In questo modo si abbassava di fatto la soglia di ingresso nello spazio NFT, in quanto i creatori non dovevano pagare le tasse di gas per quotare le loro collezioni. OpenSea ha assicurato ai creatori che le collezioni create con il lazy minting possono ancora essere vendute, ma non saranno modificabili.

Solana (SOL) ha stretto una partnership con Visa: cosa succederà?

Il 5 settembre il gigante dei pagamenti Visa ha annunciato una collaborazione con Solana (SOL). Visa ha dichiarato di voler utilizzare la blockchain di Solana (SOL) per i suoi servizi di pagamento. In particolare, lo farà per contribuire alla scalabilità dei suoi regolamenti in stablecoin USDC.

L'azienda di pagamenti ritiene che la collaborazione possa contribuire a..: "Migliorare la velocità dei regolamenti transfrontalieri e fornire ai nostri clienti un'opzione moderna per inviare o ricevere facilmente fondi dalla tesoreria di Visa".

Visa sta sperimentando USDC, la seconda più grande stablecoin del mercato, dal 2021, esplorando come potrebbe essere utilizzata all'interno delle sue operazioni di tesoreria per rendere la conversione di valuta nei pagamenti transfrontalieri più breve e più economica.

Da quando è stata diffusa la notizia, il prezzo della criptovaluta SOL è salito del 18,7% nel corso del mese, passando da 19,50 a 23,14 dollari entro il 5 ottobre. Ora, in base alle previsioni degli analisti sul prezzo di Solana, il prezzo della criptovaluta SOL potrebbe raggiungere i 29,22 dollari entro la fine del 2023. Gli analisti sottolineano che la partnership con Visa e la crescita dell'applicazione Social Fi basata su Solana, Friendzy, guideranno l'impennata del prezzo della criptovaluta SOL.

VC Spectra (SPCT) registra un'altra impennata dei prezzi durante la prevendita

Sebbene VC Spectra (SPCT) non abbia recentemente collaborato con altre aziende come Solana (SOL), i suoi investitori stanno comunque beneficiando delle impennate del prezzo. Il prezzo del token VC Spectra (SPCT) è appena salito del 33,33% da 0,033 a 0,044 dollari nella terza fase della prevendita a causa dell'elevata domanda.

Tuttavia, questa non è la prima impennata di VC Spectra (SPCT) durante la sua prevendita pubblica. Il token VC Spectra (SPCT) è stato venduto a 0,008 dollari nella prima fase della prevendita. Finora, il token ha guadagnato il 450% da quel prezzo iniziale.

Ora gli investitori si aspettano un'impennata dell'81,81% al termine della prevendita. Tuttavia, l'entità dell'aumento sarà determinata dalla domanda di token SPCT.

VC Spectra (SPCT) è molto più che un aumento dei prezzi. Si tratta di un hedge fund decentralizzato che offre un'esperienza di investimento sicuro, trasparente e redditizio nella blockchain. La piattaforma mira inoltre a rendere accessibili a tutti gli investimenti in blockchain.

Gli utenti possono investire in progetti blockchain promettenti e ottenere profitti elevati e dividendi regolari. VC Spectra (SPCT) garantisce la regolarità di questi profitti e dividendi combinando l'intelligenza artificiale con strategie di trading affidabili e un approccio di investimento sostenibile.

Se state cercando quale criptovaluta comprare, gli analisti dicono che VC Spectra (SPCT) è la migliore criptovaluta da comprare ora.

