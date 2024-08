Carcere di Ivrea sempre più nel caos: altri due agenti aggrediti

Il detenuto, infatti, approfittando del fatto che un agente stava aprendo il cancello della sezione per consentire l'uscita di altro agente, cercava di uscire intrufolandosi con forza. Vedendo che l'agente gli ostacolava il passaggio, prendeva l'operatore di Polizia per la maglietta e lo trascinava nella sezione dove iniziava a colpirlo ed insultarlo; quando l'altro agente accorreva in suo aiuto cercando di bloccarlo immobilizzandolo, gli sferrava un violento calcio al volto procurandogli un ematoma all'occhio sinistro.

Detti detenuti spadroneggiano all’interno senza preoccupazione alcuna, ‘comandano’ e fanno ciò che vogliono senza temere sanzione in merito a tali comportamenti interni. I Poliziotti penitenziari della Casa Circondariale d'Ivrea ormai sono esausti dalle troppe ore di lavoro e dallo stato di totale abbandono in cui si trovano da parte dei Vertici.

Gli Agenti coinvolti nell'aggressione hanno dovuto recarsi presso il pronto soccorso dell'ospedale Eporediese per le cure del caso e sono stati dimessi nella tarda serata di ieri con una prognosi di 10 giorni ciascuno per le ferite riportate. Adesso servono provvedimenti urgenti e concreti che pongano fine a questa “mattanza”.

Leo Beneduci segretario generale Osapp chiede che il Ministro Nordio attivi una indagine ispettiva da subito al fine di comprendere presso l’amministrazione penitenziaria centrale quali sono i motivi ostativi che impediscono la nomina di un comandante di reparto titolare rimuovendo ogni ostacolo e avvicendando senza indugio i vertici responsabili di una siffatta e grave situazione.

Intanto, nel pomeriggio di domani, giovedì 29 agosto, il segretario di Forza Italia Piemonte e ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo visiterà il carcere di Torino. L'appuntamento si inserisce nell'ambito di 'Estate in carcere', l'iniziativa di Forza Italia per verificare le condizioni degli istituti penitenziari italiani. Ricevuto dalla direttrice della casa circondariale 'Lorusso e Cutugno', il ministro Zangrillo sarà accompagnato dal capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Paolo Ruzzola.