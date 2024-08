Sei Feste di Via con i commercianti e gli artigiani della Circoscrizione 5 per scaldare l’autunno, in vista del Natale

Partiranno da fine settembre le iniziative legare alle feste di vie nella Circoscrizione 5, manifestazioni che si svilupperanno in un calendario di eventi che proseguirà fino a fine novembre, a pochi giorni dall’inizio delle festività natalizie.

Il calendario degli eventi

Si parte domenica 22 settembre con “Via Luini in bancarella", organizzata dall’associazione commercianti e artigiani di via Luini. Un settimana dopo, domenica 29 settembre, si svolgerà l’evento “Profumo d’Autunno” con l’associazione commercianti e artigiani di via Borgaro.

Si arriva a domenica 13 ottobre con l’iniziativa “Note d’autunno in via Chiesa della Salute” organizzata dall’associazione commercianti e artigiani di via Città della salute. Nella stessa giornata sempre l’associazione commercianti e artigiani di via Stradella organizza “Via Stradella c’è”. Passiamo a domenica 10 novembre con “Aspettando il Natale” dell’associazione commercianti e artigiani di via Lanzo, per chiudere il calendario con "Via Breglio in Bancarella” il 24 novembre sempre con l'associazione commercianti e artigiani di via Breglio.

"Siamo fieri di patrocinare questi eventi sul nostro territorio - è il commento del coordinatore della terza commissione Alfredo Ballatore - riteniamo importanti e fondamentali questi eventi non solo per i momenti di socialità che si realizzano ma soprattutto perché creano occasioni di conoscenza anche per il nostro tessuto commerciale di vicinato”.

La richiesta di un agente di polizia locale

In occasione delle iniziative il presidente della Circoscrizione 5 Enrico Crescimanno, insieme a Ballatore, ha scritto al comandante della Polizia Locale di Torino Valerio Gualandi per richiedere l’assegnazione di almeno un agente per affiancare il funzionario di circoscrizione incaricato dei controlli.