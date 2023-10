La S.A.S.P. confermata per dieci anni nella gestione della palestra di corso Tazzoli

L’associazione S.A.S.P. (Società Arrampicata Sportiva Palavela) di Torino, dopo aver ottenuto una concessione di dieci anni per gli spazi in cui risiede, in corso Tazzoli, ha deciso di rinnovarsi.

Dalla nuova parete di arrampicata appena realizzata, presenta il progetto di rinnovo della Tensostruttura puntando a creare un luogo aperto a chiunque decida di avvicinarsi all’arrampicata sportiva.

Lo farà il 26 ottobre 2023 dalle 18 alle 23, quando aprirà le porte per presentare la nuova parete boulder, che verrà tracciata ad hoc per l’occasione e per raccontare la visione per il futuro.

Tra i vari progetti che l’associazione sta portando avanti quelli legati all’offerta sportiva di corsi dedicati a qualsiasi genere di pubblico, il progetto per le scuole supportato da CRT e il progetto ARRAMPI_CARE sviluppato in collaborazione con il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e supportato da UBI (unione buddisti italiani) e Fondazione Mazzola.

"Nel marzo 2021, mese in cui il direttivo guidato dal Presidente Scolaris ci ha passato il testimone, sapevamo che sarebbe stato un viaggio tanto emozionante quanto duro - spirga il Presidente Lorenzo Bertoldi - da quella data, sono stati fatte tantissimi passi avanti e siamo solo all’inizio. Mi piace pensare non ad un punto di arrivo piuttosto ad un percorso in continua evoluzione che lascia spazio ad una crescita continua. Ringrazio tutti quelli che hanno deciso di darci la propria fiducia credendo nel nostro progetto ed oggi posso dire con sicurezza che la direzione presa è quella giusta. Un ringraziamento speciale va a tutte le ragazze e i ragazzi che collaborano con noi e che sposano la nostra visione senza i quali sarebbe stato impossibile ottenere i risultati di oggi. Il ringraziamento più grande devo forse farlo al nostro Vicepresidente Nicola Galizia col quale condivido ogni giorno successi e difficoltà e senza il quale tutto ciò non sarebbe potuto neanche iniziare”.