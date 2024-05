Lessing e il suo amore per Torino: in che occasione si sviluppò?

Come è ormai noto, la città di Torino ha suscitato, nel corso della sua storia, indiscutibile fascino in tutti coloro i quali hanno calpestato le sue strade, ammirato la sua architettura e conosciuto la sua storia.

Tra questi, il celebre filosofo, scrittore e drammaturgo tedesco Gotthold Ephraim Lessing.

Egli giunse presso il capoluogo sabaudo tra l'agosto e il settembre del 1775, come raccontato da lui stesso nel suo manoscritto intitolato "Della dimora di G.E. Lessing in Piemonte tra l'agosto e il settembre 1775".

Ma il suo viaggio non fu in solitaria, infatti Lessing arrivò nel Bel Paese in veste di accompagnatore del principe Leopoldo di Brunswick-Wolfenbüttel. La città di Torino destò immediatamente grande fascino nel cuore e negli occhi del pensatore, che la definì una vera città di cultura.

Lessing visitò la biblioteca e il palazzo dell'Università, il Gabinetto di antichità egizie e le abitazioni delle grandi menti dell'epoca.

Una visita, quella del filosofo, che ha contribuito ad aumentare il prestigio della città di Torino.