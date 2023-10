Lo Russo: "Nei prossimi anni non aumenterò tasse e tariffe ai torinesi"

Tre quarti della cifra l'ha messa a disposizione il Governo, mentre un quarto doveva essere stanziata dal Comune. "Per rendermi simpatico - ha spiegato ironicamente Lo Russo - ho aumentato l'Irpef per i redditi sopra i 120mila: un contributo di solidarietà con cui abbiamo costruito quella parte mancante".

E sulle affermazioni del sindaco va all'attacco la minoranza. "Evidentemente - commenta il capogruppo di Torino Libero Pensiero Pino Iannò - non ha più nulla da ritoccare, ha già fatto tutto quanto in suo potere". Ironico il capogruppo del M5S Andrea Russi, che ha detto :Oggi il sindaco Lo Russo, anche detto il Re Mida delle Tasse (perchè tutto quello che tocca, aumenta), ha fatto una gentile concessione ai suoi sùdditi: ha infatti annunciato che non aumenterà più le tasse (che però ha già aumentato al massimo) e le tariffe (anche queste appena aumentate) per i prossimi 3 anni"."Che dire?-ha chiosato il pentastellato - Come è umano lei, sire".