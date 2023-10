Crisi alla Marelli di Venaria, incontro tra sindacati e Comune di Torino

Si è concluso l’incontro presso il Comune di Torino, alla presenza dell’Assessore al Lavoro, Gianna Pentenero, volto alla discussione riguardo le problematiche del sito Marelli di Venaria, che vede la riduzione sistematica del numero di occupati tramite le uscite incentivate e la chiusura prevista per fine anno, con relativi spostamenti dei lavoratori nel sito Automotive Lighting, del reparto di produzione dei sistemi di scarico. La Fismic Confsal ha presenziato all’incontro rappresentata dal componente di Segreteria di Torino, Francesco Citraro.

“Il futuro del sito Marelli di Venaria per essere positivo, ha l’assoluta necessità che, oltre all’interesse delle Parti politiche comunali e regionali, vi sia quello del Governo; Governo che deve in tempi brevi prendere una chiara presa di posizione – dichiara Francesco Citraro - L’impellenza e la celerità sono d’obbligo per il sito Marelli di Venaria, anche alla luce di quanto si è paventato per il sito di Crevalcore, che, nonostante tutte le varie prospettive e promesse nei vari incontri che si sono succeduti dopo il passaggio e la vendita di Marelli al gruppo Kalsonik cansei, dove si affermava che nessun stabilimento sarebbe stato chiuso, ha rischiato la chiusura se non fossero intervenuti massivamente sindacati e Governo”.

“Quanto successo a Crevalcore, in aggiunta a tutte le uscite incentivate con conseguente perdita di professionalità importanti sul nostro territorio, non ci permette di vivere sereni, bensì suona come un primo campanello di allarme per il futuro del sito Marelli di Venaria. Come Fismic Confsal preferiamo prevenire che curare e muoverci anticipatamente con proposte e risoluzione dei problemi, prima di rischiare un’incertezza per il futuro occupazionale e salariale dei lavoratori, per questo continueremo a vigilare e partecipare attivamente a tutti gli incontri”, conclude Citraro.

Durante il pomeriggio vi sarà un secondo incontro sul tema presso la Regione Piemonte.