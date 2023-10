Donato Iannece eletto Presidente dei giovani di Ance Piemonte Valle d'Aosta

Ieri sera, 10 ottobre 2023, il Comitato Regionale Giovani Imprenditori Edili dell'Ance Piemonte e Valle d'Aosta ha eletto Donato Iannece Presidente per il triennio 2023-2026.

Classe 1987, Laurea in Architettura con successivi master al Politecnico di Torino e all’Università Bocconi di Milano, rappresenta la seconda generazione dell’impresa di famiglia, Iannece Domenico Costruzioni Generali srl che si occupa di edilizia privata in conto proprio e conto terzi.

In continuità con il mandato del predecessore Andrea Cavallari, il Presidente Iannece, unitamente alla nuova squadra dei Vicepresidenti composta da Gianluca Muzio e Roberto Salamone sottolinea che “Il Comitato Regionale Giovani Imprenditori è la strada da intraprendere per conoscere il mondo associativo e per comprendere il ruolo centrale dell’edilizia, un comparto che da solo traina l’intera economia, che è determinante per il progresso del nostro Paese e che, molto più di altri settori, fa parte della nostra vita quotidiana: i luoghi che viviamo, che frequentiamo e le infrastrutture vengono progettate e realizzate dalle nostre imprese.”

Il programma presentato dal Presidente Iannece per il prossimo triennio è molto ricco e si basa su questi punti fondamentali:

- crescita dei giovani e formazione, avvicinando i giovani alle opportunità di carriera del comparto, tramite progetti e collaborazioni attive con le scuole e le Università;

- innovazione e sostenibilità con un’attenzione alta verso questi temi e un impegno costante verso le tecnologie innovative, promuovendo la sostenibilità ambientale nel processo costruttivo;

- sinergia con le altre Associazioni di categoria giovanili e con i Senior Ance per un dialogo continuo e la condivisione di esperienze, essenziali per una crescita costante e una visione unificata per il futuro del settore edile.