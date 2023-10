Sinner alle Finals di Torino 2023: il percorso del tennista quest'anno

Negli anni più recenti il tennis italiano può sorridere grazie all’entrata in scena di numerosi talenti, tra Berrettini, Musetti e soprattutto Jannik Sinner. Quest’ultimo viene ormai considerato il vero talento per il prossimo futuro, avendo scalato le gerarchie in termini di prestazioni e di vittorie. Il giovane sportivo altoatesino è capace di sfidare chiunque all’interno del circuito ATP, e il 2023 per il tennista è partito davvero in quarta, una volta superati i problemi muscolari. A seguito dei suoi successi, Jannik Sinner è alle Finals di Torino 2023: ecco qual è stato il percorso del tennista quest’anno.

Il 2023 di Jannik Sinner: ecco qual è stato il suo percorso

Il 2023 di Sinner è cominciato alla grandissima, vincendo l’ATP Tour 250 di Montpellier (Francia) e prendendo parte alle due finali, rispettivamente di Rotterdam (Olanda) e Miami (Stati Uniti). L’unica delusione per il tennista italiano è legata al Roland Garros, dove è stato eliminato appena al secondo turno, dal tedesco Altmaier. In quel match, Sinner ha fallito ben due match point nel ko in cinque parziale, e ha pagato a caro prezzo gli errori commessi.

Successivamente, un infortunio muscolare non gli ha permesso di proseguire l’ATP Tour 500 di Halle (Germania). Tuttavia, la vera svolta è arrivata a Wimbledon: Sinner è riuscito ad arrivare, per la prima volta nella sua ancora giovane carriera, alla semifinale di uno Slam. Qui è stato poi sconfitto a testa alta dal campione assoluto Novak Djokovic. Ma la fierezza di un risultato così grande va sottolineata, poiché soltanto altri due italiani erano riusciti a raggiungere questo incredibile risultato, ovvero Pietrangeli e Berrettini.

La vittoria nel Masters 1000 a Toronto

Il momento più elettrizzante, nonché la gioia più grande ricevuta finora in carriera da Jannik Sinner, è la vittoria nel Master 1000 a Toronto (Canada). Il percorso dello sportivo altoatesino è stato di pregevole fattura, partendo dal derby tutto italiano con Matteo Berrettini, il quale è stato battuto con un altisonante prestazione. Il turno successivo è stato superato perché Andy Murray si è ritirato, ma ai quarti invece Sinner è riuscito a vincere il match contro Gael Monfils. In semifinale si è imposto contro Tommy Paul, per poi dominare la finale contro Alex de Minaur, con un sonoro 6-4, 6-1. Il 14 agosto 2023 è la data dell’ottavo titolo vinto in carriera di Sinner, il quale a 22 anni è riuscito a posizionarsi al sesto posto nel ranking ATP (ad agosto).

La vittoria a Pechino contro Medvedev

Il tassello finale per cui ad oggi Jannik Sinner può considerarsi uno dei più grandi tennisti al mondo, è stato aggiunto con la vittoria a Pechino contro Medvedev. Si tratta a tutti gli effetti di un successo storico, poiché il torneo in questione è stato piuttosto complesso per il tennista italiano, il quale ha dimostrato qualità, tecnica e determinazione. Non a caso, Sinner ha battuto in semifinale anche Carlos Alcaraz, e si è poi imposto per 7-6 in entrambi i tie break contro il russo in finale. Sinner, grazie a questo sontuoso successo nel 2023, è quarto nel ranking mondiale e quindi ha guadagnato l’accesso alle Finals di Torino 2023.

Inoltre, il valore della vittoria a Pechino assume un significato storico per il tennista altoatesino: è il terzo italiano tra i primi 5 al mondo nel ranking mondiale, il primo dal 1976. L’ultimo cronologicamente parlando fu Adriano Panatta, ma ora il nuovo volto italiano nel tennis è Jannik Sinner, uno sportivo che in poco tempo ha fatto dei passi da gigante, battendo record e conquistando punti e trofei. Ora l’auspicio è che possa preservare quanto realizzato, continuando a mantenere alto il livello delle sue prestazioni fino alla fine del 2023 (e oltre), cercando di vincere anche le Finals di Torino 2023, magari.

Fonte: Italianinews.com