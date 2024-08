Tutto pronto per il nuovo Todays, con la promessa di rispettare l'ambiente: “Innamorati del Parco” [FOTO]

Con l'anteprima di ieri sera al Le Roi Music Hall di piazza Baldissera, ha preso ufficialmente il via la nuova edizione del Todays Festival, la prima sotto la gestione di Fondazione Reverse dopo la scelta della Città di Torino di mettere a bando (non senza polemiche) la kermesse di musica alternativa fondata e diretta dal 2015 al 2023 da Gianluca Gozzi a Spazio 211.

La replica

In attesa del tanto sospirato inizio dei concerti, la location principale del Parco della Confluenza si è messa in mostra durante la fase di allestimento, allontanando le polemiche del coordinamento di comitati e associazioni denominato “No Todays alla Confluenza”. Almeno nelle parole di Alessio Boasi, che insieme al fratello Fabio dirige Reverse: “Con loro – ha sottolineato – abbiamo avuto un confronto sereno: da parte nostra siamo tranquilli perché abbiamo tutte le autorizzazioni, insieme al via libera dell'Ente Parco. Chi vive in zona ci ha ringraziato, nel vicinato c'è un'aria positiva e le persone che incontriamo sono tutte euforiche”. Clima rilassato anche in caso di nuove proteste: “Non ci aspettiamo nulla di particolare, in ogni caso siamo pronti ad ogni evenienza in collaborazione con il Comune e le forze dell'ordine” ha proseguito.

La promessa e le aspettative

L'organizzazione, quindi, difende la scelta di proporre proprio quel Parco all'interno del bando della Città, promettendo di rispettarlo e di ripristinare le condizioni originali: “Abbiamo – ha ancora aggiunto – valutato parchi, piazze e altri luoghi nella Circoscrizione 6, ma quando abbiamo visto la basilica di Superga svettare sopra alla confluenza dei fiumi e al parco ce ne siamo subito innamorati. Ci preme far passare il concetto di come i concerti siano eventi reversibili a differenza delle infrastrutture permanenti: una volta smontato il palco e tutto l'allestimento il prato verrà riseminato e tornerà come prima; abbiamo inoltre rispettato tutte le prescrizioni dell'Ente Parco, compresa quella del monitoraggio della fauna. Ricordiamo anche che Amiat sarà impegnata quotidianamente in operazioni di pulizia straordinarie”.

Nonostante tutto, le aspettative sono alte: sebbene gli organizzatori non si vogliano spingere troppo oltre, restando diplomatici si sono detti soddisfatti per i numeri dei biglietti : “I 3 nomi di punta – hanno concluso – del Festival, su cui abbiamo puntato molto, stanno andando molto bene e le vendite stanno aumentando considerevolmente negli ultimi giorni. Per i Massive Attack siamo vicini al sold out”.

L'allestimento

Nel frattempo, come anticipato, le strutture del Todays si sono presentate in grande stile, mostrando un'organizzazione (almeno sulla carta) vincente: ingresso da piazza Sofia attraverso un vialetto asfaltato che, oltrepassati due totem personalizzati, porta all'area biglietteria. Da qui si accede dapprima ai controlli dei biglietti e a quelli di sicurezza e, successivamente, al prato dell'area concerti, grande circa 11mila metri quadrati per una capienza massima di 8mila persone. Il palco, che misura 30 metri in larghezza e 18 di profondità, è attorniato dall'area bevande e dai food truck a sinistra e dall'area wc chimici a destra.

Interessanti anche alcune scelte fatte per ridurre l'impatto ambientale e il consumo di plastica, come quella di optare per bicchieri riutilizzabili per tutte le tipologie di bevande e quella di installare dei distributori di acqua dove il pubblico può rifocillarsi gratuitamente.

A questo si aggiunge l'intenzione di promuovere la mobilità attiva, con l'allestimento di un parcheggio per biciclette e monopattini (privati e in sharing) in corso Taranto/piazza Sofia e di potenziare la comunicazione sui mezzi pubblici utilizzabili. Per quanto riguarda l'inquinamento acustico, infine, una deroga fornita dall'Ufficio Ambiente del Comune permetterà di raggiungere tra i 95 e i 100 decibel per concerto, con obbligo di concludere i vari eventi entro la mezzanotte.

L'attenzione alle persone con disabilità

Un'attenzione particolare è stata riservata anche alle persone con disabilità e, più in generale, con esigenze specifiche: l'ingresso accessibile è infatti posizionato a pochi metri di distanza dall'ampia pedana riservata, adiacente al mixer e situata in una posizione con buona visibilità. In prossimità dei bar, inoltre, è stata allestita “un'area calma” per chi ha bisogno di “staccare” o riposare durante le serate.