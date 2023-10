Le cravatte di Marinella da Napoli sbarcano a Torino: domani inaugura il negozio in Galleria San Federico

Un pezzo di storia della moda italiana approda a Torino: in Galleria San Federico apre la boutique E. Marinella, che dal 1914 ha fatto indossare le sue cravatte a sovrani e presidenti. Iniziando la sua storia dal lungomare di Napoli nel 1914, Marinella ha aperto negozi a Milano e Roma, e adesso Torino diventa la quarta città in Italia dove vendere i preziosi capi di abbigliamento.

Cravatte (e non solo)

Non solo cravatte ormai, ma camicie, gemelli, profumi, foulard e portafogli per entrambi i sessi, anche se la fama di Marinella si lega indissolubilmente a quelle cravatte portate dai personaggi più in vista del '900 come Enrico De Nicola o Re Carlo d'Inghilterra, passando per i Presidenti della Casa Bianca e dell'Eliseo.

Un marchio noto in tutto il mondo

Dal 2002 sono state aperte boutique a Milano, Roma, Londra e Tokio oltre a corner store in tutto il mondo, da Santiago del Cile a Dubai passando per il Kazakistan e la Corea del Sud. Per sottolineare l'importanza del marchio, nel 2017 le cravatte Marinella sono state tra i 111 pezzi esposti al MoMa di New York per la mostra sugli articoli di abbigliamento iconici del XX e XXI secolo.

Domani inaugurazione a Torino

Da domani, sabato 14 ottobre, anche i torinesi potranno vestire le cravatte realizzate e stampate a mano nel laboratorio napoletano, ma solo dalle 10 alle 19, orario di apertura del negozio.