A Collegno il bando periferie ha prodotto risultati concreti per la qualità della vita e il decoro urbano

Miglioramento della qualità della vita e del decoro urbano, in particolare delle aree verdi residuali, di quelle occupate e/o abbandonate; manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti per finalità pubbliche; ricucitura del tessuto urbano e sicurezza: sono solo alcune delle esigenze a cui, a Collegno, vanno incontro gli interventi finanziati dal Bando Periferie-Riqualificazione Urbana, al cui coordinamento la Città metropolitana di Torino ha dato un contributo fondamentale, affiancando l’amministrazione comunale.

Venerdì 13 ottobre la Consigliera metropolitana Sonia Cambursano, delegata allo sviluppo economico e alle attività produttive, ha voluto rendersi conto di persona di quanto è stato realizzato, visitando, insieme al Sindaco di Collegno, Francesco Casciano, le aree e i locali riqualificati grazie ai fondi del Bando Periferie.

“La Città metropolitana di Torino si è assunta il ruolo di fare da collettore delle progettualità che il territorio ha espresso, coinvolgendo anche la Regione Piemonte - sottolinea la Consigliera Sonia Cambursano – Abbiamo messo a disposizione dei territori le professionalità e le risorse di cui dispone il nostro Ente. Oltre a quello dedicato alle periferie, ci sono altri importanti bandi che portano risorse sui territori: sono collegati al PINQuA-Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare che interessa la conurbazione di Torino, mentre i Progetti Urbani Integrati possono sostenere la rigenerazione urbana, l’housing sociale e la riqualificazione di spazi importanti per la collettività”.

Tra gli interventi che sono stati realizzati nel parco Generale Dalla Chiesa a Collegno figurano le aule assegnate alla Facoltà di Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Torino, ubicate in un edificio dell’ex ospedale psichiatrico che un tempo ospitava laboratori in cui i ricoverati in grado di lavorare imparavano mestieri artigianali come il tessitore, il tipografo o il sarto. Altri interventi realizzati all'interno del parco riguardano un’area fitness nel parco, ma anche la nuova centrale operativa della Polizia Municipale con attrezzature per la sorveglianza di punti particolarmente interessanti per la sicurezza dei cittadini e la sicurezza della circolazione. La videosorveglianza da parte della Polizia Municipale, l’innovazione tecnologica, i servizi logistici e di supporto hanno beneficiato di un contributo di 368.650 euro. Sul territorio comunale sono stati realizzati ulteriori interventi, sia con finalità di riqualificazione di aree verdi occupate e/o abbandonate ai quali è stato assegnato un finanziamento di 350.000 euro, sia di riqualificazione di spazi vandalizzati con interventi di street art per i quali sono stati spesi 100.000 euro. Per il recupero di spazi pubblici abbandonati per superare la dispersione scolastica ubicati all'interno del parco Generale Dalla Chiesa il finanziamento assegnato ammonta a 2.570.000 euro e il costo finale è di 4 milioni e mezzo.