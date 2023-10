Nuove note: Ame 2.0 con il nuovo album .Noisetatalgia mira a rilanciare "la stagione del mixtape"

Amedeo Scavo, alias Ame.20, nasce a Torino nel 1996 dando inizio al suo percorso musicale all’età di 13 anni. Il progetto “Ame2.0” ha invece inizio nel 2017 con la pubblicazione del suo primo brano solista “Savana”, traccia caratterizzata da sonorità molto cupe che hanno lo scopo di identificare l’artista mettendo in evidenza la sua spiccata nota hardcore. Nel 2018 l’artista decide di aprire uno studio di registrazione a Torino. Situato a pochi chilometri dal centro della città, lo studio di registrazione per Ame diventa il luogo principale dove ideare e produrre i propri brani in completa autonomia. Dall’amicizia con Rakno nasce l’ultimo album .Noisetatalgia, entrambi portano avanti uno stile che mescola influenze e background di generi diversi, puntando a creare un sound fresco e coinvolgente che spazia dal boom bap alla trap. In .Noisetatalgia AME2.0 narra di musica ma soprattutto della nostra cultura. Canta di valori come l'amicizia, l'affetto, l'essere attenti alle fragilità personali e degli altri, sono tutti temi che abbiamo cercato di trattare nell'album senza però essere espliciti.

Come si è avvicinato alla musica AME 2.0 e perché si chiama così?

Il progetto Ame 2.0 nasce nel 2017 simultaneamente con la firma del primo contratto discografico con “Doner Music” , la famosa etichetta capitanata da Big Fish e Jake la Furia. Sin da subito la musica di Ame dimostra di avere delle caratteristiche differenti nel suo sound, ovvero mescola rap con musica elettronica dando vita a quello che comunemente chiamano il TECHBOY! Il nome Ame2.0 nasce dopo lo scioglimento del primo gruppo rap in cui L'artista era presente, da Ame, una volta fuori dal gruppo, è diventato Ame2.0

Cosa ispira la scrittura dei suoi testi?

I miei testi hanno una natura prettamente hardcore, volti ad intrattenere il pubblico. Succede peró spesso e volentieri di trovare anche alcune tracce dal contenuto un po’ più intimo e personale come nel caso del suo ultimo progetto, “NOISETALGIA” in brani come “Spogliati” dove invece di evidenza un tratto caratteriale diverso rispetto a ciò che siamo abituati a sentire da Ame2.0

Quali storie ci racconta l’album .Noisetalgia e cosa significa questo titolo?

Noisetalgia mette al centro alcuni valori che sembrano essere stati dimenticati dalla sbornia ''iperindividualista'' degli ultimi anni. Parlo sia della musica ma soprattutto della nostra cultura. Valori come l'amicizia, l'affetto, l'essere attenti alle fragilità personali e degli altri, sono tutti temi che abbiamo cercato di trattare nell'album senza però essere espliciti. Ecco perchè Noisetalgia, perchè c'è nostalgia di alcuni valori profondi condivisi ma che - in mezzo a questo rumore di fondo - diventano difficili da riconoscere e anche da raccontare.

.Noisetalgia mira a rilanciare una vera e propria “stagione del Mixtape’”, ci spiega meglio questo concetto?

L’obiettivo principale di questa campagna è quello di dare nuova linfa alle periferie torinesi, dai quartieri più densamente popolati a quelli economicamente depressi di Torino. La stagione dei mixtape, che orientativamente va dal 2010 al 2015 negli states, permetteva agli artisti meno conosciuti di produrre grande quantità di musica a basso costo. Per gli artisti era prioritario produrre piccoli album da dare in pasto al pubblico piuttosto che investire cifre esorbitanti in pubblicità per singoli che rischiano di essere solo costose scommesse per gli emergenti e che durano un mese. Quindi sulla base di questa idea abbiamo pensato di mettere il 2.0 studio e Hot Block Radio a disposizione degli emergenti per aiutarli a dare senso al loro percorso artistico, progettando e pubblicando album e non singoli in modo da dare corpo a quello che pensano realmente lontani dalle logiche discografiche del cavalcare i trend.

Come è nata la collaborazione con Rakno?

La collaborazione con Rakno nasce innanzitutto dall’amicizia che questi due artisti coltivano da oramai 10 anni! Dall’essere fan rispettivi l’uno dell’altro fino a diventare soci in un progetto in cui entrambe le personalità spiccano senza che nessuno prevalga sull’altro.

News, live in programma, appuntamenti.

Ame 2.0 infine, vanta una lista molto lunga di live già svolti, soprattutto da 2 anni a questa parte , dove Ame e Nerone , famoso rapper milanese, sono in tour in giro per l’Italia, dalla Sicilia al Veneto, dal Piemonte alla Puglia. Ame2.0 risulta essere già padrone del palco a 360, interagendo bene con il pubblico e utilizzando la sua techno rap per far saltare qualsiasi tipo di pubblico, come ad esempio il main stage del Nameless fino a palchi storici come il Pedro di Padova.