Grugliasco ospita una mostra fotografica dedicata alla fauna alpina del Gran Paradiso

Martedì 17 ottobre, alle ore 18, al Campus Universitario AgroVet di Grugliasco si inaugura, nell’ambito del ciclo di mostre fotografiche “Paradisi Piccoli e Grandi”, la mostra fotografica: “100 foto per 100 anni”. Presso l’Aula Samev A del Campus Universitario sarà presentata la mostra a cura del fotografo naturalista professionista Luca Giordano, con il patrocinio dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso.

La mostra fotografica sarà visitabile a partire dal 17 ottobre, presso il piano terra del Polo Aule del Campus Universitario AgroVet in largo Paolo Braccini 2 a Grugliasco.

L'esposizione vede protagonista la fauna alpina del più antico parco nazionale d’Italia: il Parco Nazionale Gran Paradiso. Con i suoi 71.000 ettari di territorio, costellati da un'ampia varietà di ambienti, il Parco Nazionale Gran Paradiso rappresenta oggi una delle più importanti roccaforti della biodiversità in Europa. Stambecchi, camosci, volpi, marmotte e tante altre specie dalle abitudini straordinarie trovano in questo habitat unico al mondo un rifugio sicuro dove prosperare.

In questa mostra, ideata per celebrare e salutare il centenario della nascita del Parco Nazionale Gran Paradiso, i selvatici abitanti dell'area protetta vengono presentati immersi in un contesto naturale che cambia al ritmo delle stagioni. Se la primavera è il tempo della rinascita e della vita che si risveglia, l'estate è il momento dei pascoli più verdi e dei fiori più profumati. Dopo di loro arriva il breve ma intenso autunno, una timida fiamma dalle sfumature arancioni destinata inevitabilmente a spegnersi nell'inverno, candida e allo stesso tempo gelida conclusione del più bello e perenne dei cicli.