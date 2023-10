Parco del Meisino, Iannò: "La camminata benpensata un programma di ecologismo di facciata"

Per venerdì 27 ottobre è stata organizzata la “Camminata Benpensata” al parco del Meisino promossa da Comune e Regione. Una camminata che vuole, nelle intenzioni dell'Amministrazione, promuovere l’attività sportiva esaltando il progetto della Cittadella dello sport.

"Si tratta di ecologismo di facciata", il commento del consigliere di Torino Libero Pensiero Pino Iannò. "Sono stati coinvolti, tramite una mail, numerosi istituti scolastici, vantando l’importante opera di riqualificazione che restituirà alla cittadinanza un Parco dello sport e dell’educazione ambientale innovativo e all’avanguardia. Durante la camminata oltre a momenti ludici e musicali saranno raccontati agli studenti e agli insegnanti la storia e il futuro del parco. Un programma di imbonimento che durerà durante tutto il periodo scolastico con momenti di formazione, laboratori, come saranno costruite e la modalità di fruizione delle stesse strutture. Trovo che questa azione sia di pessimo gusto, cercando di utilizzare le giovani generazioni per valorizzare e far metabolizzare un progetto che di ambientale non ha nulla. Un programma, che nasconde l’idea di plasmare le nuove generazioni su un progetto che stravolgerà la natura di un’area tutelata ed esondabile".