Chivasso è un "paese per vecchi", ne va orgoglioso e li festeggia il prossimo 21 ottobre

Sono 335 a Chivasso i novantenni che saranno festeggiati il prossimo 21 ottobre, alle ore 15, nel Teatrino Civico in una cerimonia che apre in città la due giorni della Festa dell’Anziano, promossa dall’Assessorato comunale alle Politiche sociali in collaborazione con Spi Cgil, Fnp Cisl e Uil Pensionati. Il dato chivassese dei cittadini dalla veneranda età è superiore di quasi un punto percentuale rispetto alla media nazionale che si attesta allo 0,4%. La prima edizione dell’iniziativa prevede per sabato 28 ottobre, alle ore 15,30, un pomeriggio musicale nel Centro d’incontro comunale “Felice Donato”.