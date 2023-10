Teatro Cardinal Massaia: due giorni di note per il concorso di musica da camera Luigi Nono

Dal 20 al 22 ottobre, al Teatro Cardinal Massaia (Via Sospello 34, Torino), si svolge la 25ª edizione del Concorso Internazionale di Musica da Camera Luigi Nono, organizzato dall’APS Amici per la Musica. La prestigiosa competizione internazionale, nata a Venaria e poi organizzata rotazione vari comuni vicini, si tiene quest’anno per la prima volta a Torino.



Dedicato ai giovani dai 15 ai 33 anni, il Concorso vede ogni anno un centinaio di partecipanti giungere da tutto il mondo: dall’Europa come dal Sud America, dal Canada come dall’Australia, da Taiwan come dalla Cina.



Il Concorso si articola nelle sezioni “Musica da Camera” e “Solisti”, ciascuna con premi per i primi tre classificati, cui si aggiungere il premio novecento per il miglior esecutore di un brano di musica contemporanea; questo riconoscimento si lega strettamente al Premio internazionale di Composizione degli stessi Amici per la Musica, permettendo poi di mettere in scena un concerto con prima esecuzione assoluta.



Presidente della Giuria è il direttore artistico dell’Unione Musicale di Torino, Antonio Valentino, affiancato da Nicola Patrussi, Marco Jorino, Pier Giorgio Cargnino e Ellis Cranitch (Irlanda).