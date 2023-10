Tutti pazzi per Nimona: centinaia di fan per alle Ogr per incontrare i creatori della serie Netflix [FOTO]

Centinaia di fan per Nick Bruno, Troy Quane e Nd Stevenson rispettivamente registi e autore della fortunata serie Netflix d’animazione Nimona.

Giovani e giovanissimi hanno affollato le Ogr Torino questa mattina in occasione del festival View Conferenze per incontrare i creatori della graphic Novel e della trasposizione digitale dell’opera che parla di inclusione, accettazione di sé e diritti lgbtq.

Nimona è infatti un adolescente mutaforma che racchiude in sè il tema del diverso e della fluidità e che, decide di aiutare un cavaliere incastrato per un crimine che non ha commesso.

“Ho voluto dedicarmi all‘animazione partendo da quello che ho visto quando ero piccolo, queste cose sono rimaste in me per sempre e hanno influenzato il modo in cui vedo il mondo - racconta il giovane autore transgender ND Stevenson -. Ho sentito una grande responsabilità nel creare per i bambini unoepra che mostra loro che possono scegliere di essere quello che vogliono, che meritano amore e di essere accettati. Il messaggio è che tutti possiamo essere amati, compresi e accettati, proprio come succede ai personaggi della serie”.

“Sono felice che la versione finale della serie abbia avuto questo successo. È un rischio raccontare un personaggio come questo e le cose come stanno. Sono felice di come è stato accolto dal pubblico, sta rispondendo bene e amano il personaggio come noi lo amiamo. Spero che il messaggio arrivi alle famiglie di tutto il mondo e che possano comprenderci un po’ di più”.

“Ho visto persone diverse che si legano molto ai personaggi. Abbiamo capito che nonostante la storia sia molto specifica è universale”. “Ho pensato tante volte che la serie non continuasse, è stata una bella vittoria al termine di un lungo viaggio”, conclude Stevenson.

“In Nimona le persone vedono personaggio un lato di loro stessi che magari solitamente non sono incoraggiati a mostrare - spiega il regista Troy Quane-. Più Nimona era specifico e vero, più si connetteva con le persone. Poter essere su una piattaforma come Netflix è un’opportunità per venire incontro alle persone e raccontare che è giusto essere come si è. Non mi aspettavo questo successo, come filmaker cerchi di esprimere quello che senti, raccontare la verità di quel personaggio nella storia. Non pensi a quello che potrebbe essere il successo. Cerchi solo di essere onesto ma non sai qual è la risposta del pubblico. Altrimenti lo stia facendo per la motivazione sbagliata”.